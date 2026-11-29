หนุ่มบริจาค 50,000 บาท มูลนิธิองค์กรทำดี แจ้งความยึดเงินคืนนำทำบุญต่อ
หนุ่มผู้บริจาค 50,000 บาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดี ยืนยันแจ้งความและขอเงินคืนเพื่อนำไปทำบุญต่อ เผยเคยให้เหตุผลว่าน้ำท่วมปี 67 แต่เปลี่ยนใจเมื่อติดตามข่าวละเอียด
หนุ่มผู้ บริจาค เงิน 50,000 บาท ให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ยืนยันเข้า แจ้งความ คดีเพื่อทวง เงินคืน โดยเปิดเผยเหตุผลว่าตนไม่ได้วางแผนดำเนินการตั้งแต่แรก แต่เปลี่ยนใจเมื่อเห็นข่าวลือและได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นว่าควร แจ้งความ หากผลจะเป็นประโยชน์ก็ยินดีมอบอำนาจให้ทนายแก้วดำเนินการ ล่าสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เขามาร่วมชมการแสดง A Day : Artist Development Concert 2026 และเปิดใจถึงขั้นตอนการร้องทุกข์
เหตุผลการบริจาคและช่องทางโอนเงิน
ผู้เสียหายระบุสาเหตุการบริจาคว่าเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2567 ซึ่งเงินจำนวน 50,000 บาทดังกล่าวเป็นเงินส่วนตัวที่อยากแบ่งปันให้ชาวบ้าน แม้จะไม่ใช่จำนวนเงินมหาศาลแต่ก็ถือเป็นภาระสำหรับเขาเช่นกัน เขาเคยร่วมบริจาคกับหลายมูลนิธิ แต่เลือกโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิองค์กรทำดีเพราะเชื่อมั่นในการลงพื้นที่ช่วยเหลือAlso readSigenergy จัดใหญ่ “Thailand Powering Future Summit 2026” ชูแนวคิด “ติดตั้งโซลาร์วันนี้ เพิ่มแบตเตอรี่ภายหลัง” รับกระแสโซลาร์ภาคประชาชน
เขาเปิดเผยว่ากระบวนการติดต่อเริ่มต้นจากการเห็นข่าวประชาชนเดือดร้อนและอยากช่วยเหลือ แต่เนื่องจากไม่มีทีมงานหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการลงพื้นที่เอง จึงเลือกสนับสนุนกลุ่มที่มีสื่อและอินฟลูเอนเซอร์อย่างพี่บุ๋มเป็นผู้ดำเนินการ โดยพี่บุ๋มแนะนำให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อความสะดวกที่สุด
ในส่วนของหลักฐานทางการเงิน ผู้เสียหายระบุว่ายังคงสลิปโอนเงินไว้ให้ทนายแก้ว ซึ่งในสลิประบุว่ารับเงินจากมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมีคุณปนัดดาเป็นผู้รับโอน แต่เขาไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารตอนแรกเนื่องจากไว้วางใจ และเข้าใจว่ามูลนิธิเพิ่งเปิดใหม่จึงยังไม่สามารถออกหนังสือลดหย่อนภาษีให้ได้ ตามคำแนะนำของพี่บุ๋มที่บอกว่าต้องรอให้มูลนิธิเปิดดำเนินการตามจำนวนปีก่อน
การติดตามข่าวและความรู้สึกต่อกรณี
แม้จะรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญและช่วยแบ่งเบาน้ำท่วมในเบื้องต้น แต่หลังจากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกรณีนี้มากขึ้น เขาก็เริ่มมีความสงสัยและรู้สึกเอะใจว่าเรื่องราวอาจไม่เป็นไปตามที่พี่บุ๋มบรรยายว่าโดนสามีหลอกและชีวิตครอบครัวพังทลาย เขาระบุว่าตนเองมีลูกจึงเข้าใจความรู้สึกแม่ แต่เมื่อเห็นเส้นทางการเงินที่ตำรวจและคุณกรรชัย นำออกมาเปิดเผย ก็เริ่มเห็นว่าสถานการณ์ดูไม่โปร่งใส
เขาเปิดเผยว่าตนเองเคยอัดอั้นตันใจและคิดว่าข่าวลืออาจไม่จริง แต่เมื่อติดตามดูโหนกระแสและฟังข่าวทุกวันจนเกิดความรู้สึกหลอน จึงตัดสินใจย้อนไปค้นแชตเก่าๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพบว่าตัวเองเคยโอนเงินไป 50,000 บาท จนต้องโพสต์บทกลอนระบายความอัดอั้นทางออนไลน์ โดยเน้นย้ำว่าตนเองรู้สึกเสียใจมากกว่าเสียดายเงิน
แนวทางการทวงเงินคืนและทิศทางในอนาคต
ผู้เสียหายระบุชัดเจนว่าไม่คาดหวังว่าจะได้เงินคืนเต็มจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากทราบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนมากและมียอดผู้เสียหายรวมกันสูงมาก แต่หากตำรวจสามารถอายัดหรือยึดเงินคืนมาได้ในสัดส่วนใด เขาจะใช้เงินส่วนนั้นทำบุญต่อทั้งหมดโดยไม่เก็บไว้ใช้ส่วนตัว
เขาชี้แจงว่าตนเองเป็นพ่อของลูก 3 คน และไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หากได้เงินคืนมาก็จะนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอื่นต่อ แต่ยอมรับว่าความไว้วางใจที่มีต่อมูลนิธิและกลุ่มสื่อมวลชนได้ลดน้อยลงอย่างมาก
สำหรับมาตรการในอนาคต เขาประกาศว่าจะตรวจสอบการบริจาคอย่างละเอียดมากขึ้น และหากต้องการช่วยเหลือจะโอนตรงเข้าบัญชีกลุ่มชาวบ้านที่ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะพิษโดยตรง โดยไม่ผ่านช่องทางมูลนิธิหรือบุคคลกลางเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก
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