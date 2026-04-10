หนุ่ม 33 สุดทน! เพื่อนบ้านก่อกวนหนัก ขับรถเสียงดัง-ถุยน้ำลาย ชาวบ้านผวาวอนช่วย

ชาวบ้านในหมู่บ้านซอยมาบยายเลีย 20 เดือดร้อนหนักจากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวน ขับรถท่อดัง ถุยน้ำลาย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
เมื่อเวลา 21.00 น.
วันที่ 9 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายนัทพงษ์ บาตโพธิ์ อายุ 33 ปี พนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้าน ซอยมาบยายเลีย 20 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมส่งเสียงดังรบกวน สร้างความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยนายนัทพงษ์ได้เปิดเผยว่า เพื่อนบ้านคนดังกล่าวมักจะขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีท่อไอเสียเสียงดังตลอดทั้งวันทั้งคืน ทั้งยังมีการถุยน้ำลายลงพื้นอย่างไม่เกรงใจผู้อื่น สร้างความสกปรกและส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการซ่อมรถในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับเสียงดังรบกวนและไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ\ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในหลายหลังคาเรือนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายนัทพงษ์ซึ่งต้องเผชิญกับความเครียดสะสมจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและเสียงรบกวนต่างๆ จนขณะนี้มีอาการคล้ายโรคประสาท ต้องรับประทานยาคลายเครียดทุกวัน ชาวบ้านในพื้นที่ได้พยายามเข้าไปตักเตือนเพื่อนบ้านรายดังกล่าวหลายครั้ง แต่ไม่เป็นผล นอกจากนี้ เมื่อมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ พฤติกรรมดังกล่าวก็ดีขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ก่อนที่จะกลับมาส่งเสียงดังรบกวนเหมือนเดิม ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสิ้นหวังและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครได้ นายนัทพงษ์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน การรับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในบ้านของตนเองก็ยังต้องเผชิญกับความเครียดและความกังวลใจอย่างต่อเนื่อง\จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านในหมู่บ้านซอยมาบยายเลีย 20 ต่างพากันหวาดผวาและวิตกกังวลกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นายนัทพงษ์และชาวบ้านรายอื่นๆ จึงได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีความสุขได้อีกครั้ง พวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อให้หมู่บ้านกลับมาเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาต้องการให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและจริงจัง เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนบ้านรายดังกล่าวและสร้างความสงบสุขให้กับชุมชนอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหานี้จะนำมาซึ่งความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขาและเพื่อนบ้านทุกค
