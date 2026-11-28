หนุ่ม 165 กก. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. จบใน 3:57:44 ซ้อมเพียง 3 วัน
หนุ่มน้ำหนัก 165 กิโลกรัมพิชิต Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ระยะ 21 กม. ด้วยเวลา 3 ชม. 57 นาที 44 วินาที โดยซ้อมวิ่งเพียง 3 วัน 3 ชม. สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสุขภาพ
ชายหนุ่มที่มีน้ำหนักตัวถึง 165 กิโลกรัม สามารถทำสำเร็จในการพิชิตการแข่งขันวิ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตรได้อย่างน่าประทับใจ โดยเขาใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 57 นาที 44 วินาที ในการเข้าเส้นชัย แม้จะผ่านการฝึกซ้อมวิ่งมาเพียง 3 วันเท่านั้น ก่อนหน้าการแข่งขันไม่นาน ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างแห่แชร์เรื่องราวความตั้งใจและความสำเร็จนี้ สร้างความชื่นชมในความพยายามอย่างมาก
รายละเอียดการลงแข่งขันและเวลาเข้าเส้นชัย
ชายหนุ่มรายดังกล่าวได้เปิดเผยประสบการณ์ลงในกลุ่มนักวิ่งออนไลน์ว่า เขาตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเป้าหมายหลักคือต้องการลดน้ำหนักให้ได้ทันก่อนวันแข่งขัน อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้วันแข่งขันเหลือเพียง 1 สัปดาห์ น้ำหนักตัวของเขายังคงอยู่ที่ 165 กิโลกรัมเท่าเดิม โดยยังไม่มีการเริ่มโปรแกรมการฝึกซ้อมวิ่งอย่างเป็นระบบแต่อย่างใดAlso readส่งออก ต.ค.69 แรงต่อ เพิ่ม 27.5% รวม 10 เดือนโต 20.4% คาดทั้งปี 19% ได้ลุ้นแตะ 21%
กระทั่งก่อนวันแข่งขันเพียง 1 สัปดาห์ หนุ่มรายนี้จึงเริ่มโปรแกรมการฝึกซ้อม โดยวิ่งออกกำลังกายวันละ 7 กิโลเมตร ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ต่อจากนั้นจึงหยุดพักการซ้อมอีก 2 วัน ก่อนจะลงทำการแข่งขันจริงในวันที่กำหนด โดยเขาตั้งเป้าไว้เพียงแค่ว่าต้องการวิ่งให้ผ่านเกณฑ์เวลาคัตออฟ (Cut-off) และขอให้สามารถวิ่งผ่านเข้าเส้นชัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผลการแข่งขันปรากฏว่าเขาสามารถทำเวลาได้ 3 ชั่วโมง 57 นาที 44 วินาที ซึ่งเป็นการทำเวลาที่น่าประทับใจมาก เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่ว่าเขามีน้ำหนักตัวสูงถึง 165 กิโลกรัม และมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการวิ่งระยะไกลอย่างจริงจังเพียง 3 วันเท่านั้น สิ้นสุดลงด้วยภาพแห่งความสำเร็จ
ปฏิกิริยาชาวเน็ตและการเตือนเรื่องสุขภาพ
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้ได้รับเสียงชื่นชมเพียงด้านเดียว แต่ยังก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคำเตือนจากชาวเน็ตจำนวนมากที่แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งระบุว่า ยินดีกับความสำเร็จที่เจ้าตัวสามารถวิ่งจนจบการแข่งขันได้
อย่างไรก็ตาม ผู้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้แนะนำให้อีกฝ่ายนำไปปฏิบัติตามหรือทำเช่นนี้อีก เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมตัวที่น้อยเกินไปและเร่งด่วน อาจทำให้ร่างกายไม่พร้อมรับภาระในการวิ่งระยะไกล ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบทางชีวกลศาสตร์จากการวิ่ง โดยน้ำหนักตัวที่สูงอาจเพิ่มแรงกระแทกต่อข้อต่อและบริเวณหัวเข่าอย่างมหาศาลขณะวิ่ง จึงมีการแนะนำให้เจ้าตัวไปเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความแข็งแรงของร่างกาย และตรวจสอบหาโรคประจำตัวที่อาจซ่อนอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งในระยะต่อไป
บทสรุปและความพร้อมของนักวิ่ง
แม้ถ้อยคำเตือนต่าง ๆ อาจฟังดูตรงไปตรงมาและอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ แต่เจตนาหลักมาจากความห่วงใยในความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของนักวิ่งรายนี้ การวิ่งระยะไกลไม่ใช่แค่เรื่องของความอดทนเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความพร้อมของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงสภาพกล้ามเนื้อและข้อต่อที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับแรงกระแทก
เรื่องราวนี้เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มวิ่ง โดยแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการเอาชนะตัวเอง แต่ก็ตอกย้ำถึงความสำคัญของโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อป้องกันภาวะบาดเจ็บเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเตรียมตัวที่ไม่เพียงพอ
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