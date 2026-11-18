หนึ่ง ETC เปิดใจช็อก พบศพ พีธ พีระ นักแสดง-นักร้องเจ้าพ่อเพลงเศร้า
หนึ่ง ETC เปิดเผยว่าตนตกใจและเสียใจอย่างรุนแรงหลังทราบข่าวการจากไปของ พีธ พีระ เพื่อนศิลปินรุ่นเก๋าที่ตนรู้จักมานานตั้งแต่ยุค Mono Music โดยไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์ใด ๆ ของพีธ
หนึ่ง ETC ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาต่อกรณีการเสียชีวิตของ พีธ พีระ หลังจากทราบข่าวว่าพบร่างของนักแสดงและนักร้องชื่อดังรายนี้ ซึ่งทำให้เจ้าตัวรู้สึกตกใจและช็อกเป็นอย่างมาก เนื่องจากความทรงจำที่มีต่อ พีธ พีระ ในอดีตนั้นเป็นภาพของความสดใสและรอยยิ้ม ไม่ใช่ความทุกข์ยาก
ความสัมพันธ์หนึ่ง ETC และ พีธ พีระ
หนึ่ง ETC เล่าว่าตนรู้จักกับ พีธ พีระ มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานอยู่ในสังกัด Mono Music ทั้งสองคนเคยมีโอกาสได้ออกเพลงร่วมกันในช่วงเวลานั้น และหลังจากที่ พีธ พีระ เริ่มทำงานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งการจัดคอนเสิร์ตและการทำรายการโทรทัศน์ ทั้งคู่ยังคงติดต่อพบเจอและร่วมงานกันอยู่เรื่อย ๆAlso readอายุยืนขึ้น ทำงานนานขึ้น โจทย์ใหม่ที่องค์กรต้องรับมือ
หนึ่งในความทรงจำล่าสุดที่หนึ่ง ETC ได้พบหน้า พีธ พีระ แบบเจอตัวจริงคือในช่วงคอนเสิร์ต Masterpeet ซึ่งหนึ่ง ETC ได้รับเชิญไปเป็นแขกร่วมแสดงในคอนเสิร์ตดังกล่าว การพบกันครั้งนั้นไม่ได้มีบรรยากาศของความเศร้าหรือความตึงเครียดแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกับภาพจำที่มีต่อศิลปินรุ่นเก๋ารายนี้
ภาพจำในมุมบวกของ พีธ พีระ
หนึ่ง ETC ระบุชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่รู้จัก พีธ พีระ นั้นไม่เคยเห็นเขาแสดงอาการเครียดหรือความกังวลใด ๆ ออกมาให้คนรอบข้างรับรู้เลยแม้แต่น้อย พีธ พีระ เป็นคนที่น่ารัก เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย และมีความกว้างขวางในวงการ มีเพื่อนศิลปินจำนวนมากที่ต่างก็ให้ความเคารพและคุ้นเคยกับนิสัยใจคอที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเขา
สำหรับความทรงจำส่วนตัวของหนึ่ง ETC เมื่อไหร่ก็ตามที่นึกถึงหน้าของ พีธ พีระ ภาพที่ปรากฏในหัวจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเท่านั้น ไม่มีร่องรอยของความทุกข์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อได้รับข่าวร้ายในครั้งนี้ จึงรู้สึกช็อกและคิดไม่ว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากความกะทันหันของการจากไป
เอกลักษณ์ดนตรีและมรดกทางศิลปะ
ในฐานะเพื่อนศิลปินที่ร่วมงานกันมาหลายทศวรรษ หนึ่ง ETC ยังยกย่องให้ พีธ พีระ เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก และถือเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าระดับตำนานของเมืองไทย ผลงานเพลงอย่าง Peacemaker ถือว่าถ่ายทอดอารมณ์ความเหงาและความเศร้าออกมาได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
หนึ่ง ETC กล่าวเพิ่มเติมว่าตนไม่เคยได้ยิน พีธ พีระ เปิดใจพูดคุยถึงปัญหาส่วนตัวหรือความทุกข์ยากใด ๆ เลย อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องเหล่านั้นกับเพื่อนในวงการทั่วไป ซึ่งสุดท้ายแล้วความรู้สึกของหนึ่ง ETC ในตอนนี้คือความเสียใจและความเสียดายอย่างเหลือคณนาต่อการจากไปของเพื่อนร่วมวงการที่มีคุณค่า
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