หนี้สาธารณะไทยใกล้เพดาน 70% นักวิชาการเตือนอย่าขยายเพดานเพิ่ม

หนี้สาธารณะของไทยเข้าใกล้เพดานที่ 70% ของ GDP ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เตือนถึงความเสี่ยงหากขยายเพดานหนี้เพิ่ม และเสนอแนวทางแก้ไขโดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม
หนี้สาธารณะ ของไทยกำลังเข้าใกล้เพดานที่กำหนดไว้ที่ 70% ของ GDP โดยปัจจุบันอยู่ที่ 66.09% หรือประมาณ 12.6 ล้านล้านบาท หากมีการกู้เงินเพิ่มอีก 5 แสนล้านบาท สัดส่วนหนี้ต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นเป็นราว 68.6–69.1% ทำให้พื้นที่ทางการคลังเหลือน้อยมาก ศ.
ดร.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการแบกหนี้สาหัสและอาจถูกลดเครดิตเรตติ้ง เขาเสนอ 6 แนวทางแก้ไขโดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา หนี้สาธารณะของไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การฟื้นตัวหลังวิกฤตไปจนถึงการใช้จ่ายเพื่อรับมือวิกฤตและการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่สัดส่วนหนี้พุ่งสูงขึ้นจาก 41% สู่ 60.6% ของ GDP ในปี 2565 การปรับเพดานหนี้จาก 60% เป็น 70% ในปี 2564 เป็นผลมาจากความจำเป็นในการพยุงเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขในช่วงวิกฤต แต่สถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าหนี้สาธารณะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มีการยกเพดานหนี้เพิ่มเติมก็ตาม โดยคาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ 67.34% ในปี 2569, 68.52% ในปี 2570, 69.25% ในปี 2571 และ 69.32% ในปี 2572 นอกจากนี้ งบชำระหนี้ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 9.61% เป็น 15.23% ในช่วงเวลาเดียวกัน ศ.
ดร.
เกรียงศักดิ์เน้นย้ำว่าการขยายเพดานหนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อมั่นของตลาด และความยั่งยืนของภาครัฐในระยะยาว เขาไม่เห็นด้วยกับการยกระดับเพดานหนี้เป็น 75% ในขณะนี้ เนื่องจากหนี้กำลังเติบโตเร็วกว่ารายได้และการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.9% ในปี 2569 และ 1.6% จากการประเมินที่เข้มงวดกว่า นอกจากนี้ การขยายเพดานหนี้อาจลดแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชนเนื่องจากผลกระทบจากการเบียดเสียดทางการเงิน (Crowding-out Effect) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นและธุรกิจที่เปราะบางเข้าถึงเงินทุนได้ยากขึ้น ผลที่ตามมาคือการอ่อนแรงของการลงทุนเอกชน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของการเติบโตในระยะกลางและยา
หนี้สาธารณะไทยเสี่ยงชนเพดาน 70% เร็วขึ้น IMF เตือนลดหนี้เพื่อรับมือวิกฤติIMF เตือนหนี้สาธารณะไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใกล้เพดาน 70% ของ GDP เร็วกว่าคาดการณ์ หวั่นกระทบเครดิตเรตติ้งประเทศ พร้อมแนะลดหนี้และปฏิรูปการคลังเพื่อสร้างพื้นที่รับมือวิกฤติในอนาคต
'เอกนิติ' ยันรักษาวินัยคลัง ไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะเกิน 70%เอกนิติ รมว.คลัง ยืนยันเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจภายใต้กรอบวินัยการคลัง ไม่ก่อหนี้ใหม่ ใช้งบเดิมชำระหนี้ ชี้หากไม่มีเหตุจำเป็น จะไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะเกิน 70% ของ GDP
หนี้สาธารณะไทยจ่อแตะ 70% ของ GDP เร็วกว่าคาดการณ์ รัฐบาลเผชิญปัญหาขาดดุลต่อเนื่องรายงานวิเคราะห์ชี้ รัฐบาลไทยเผชิญปัญหาขาดดุลต่อเนื่อง หนุนหนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้น อาจแตะ 70% ของ GDP ภายในปี 2570 จากการพยุงเศรษฐกิจและการฟื้นตัวที่ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ขณะที่รายจ่ายภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัย และรายได้ภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบและแนวโน้มการหลีกเลี่ยงภาษี
จะกลัวหนี้สาธารณะชนเพดานกันไปทำไมคนไทยเราแปลกมาก ก่อหนี้กันมากใช้จ่ายเกินตัว จนสถานะหนี้ครัวเรือนจะสูงที่สุดในโลก คือ สูงแตะ 88 % ของ GDP แล้ว เป็นถึงขนาดนี้ไม่กลัว แต่กลับกลัวการที่ประเทศจะมีหนี้สาธารณะสูงเกินเพดาน 70 % ของ GDP
'สศช.-แบงก์ชาติ’ หั่น GDP ปี 69-70 รับวิกฤติ รัฐบาลคงกรอบงบ 70 ดันหนี้สาธารณะปริ่มเพดาน4 หน่วยงานเศรษฐกิจ เคาะกรอบงบปี 70 แตะ 3.78 ล้านล้าน “สศช.-ธปท.” ลด GDP รับความเสี่ยงปี 70 โตแค่ 1.4-1.5% ท่ามกลางแรงกดดันเศรษฐกิจโลก “รัฐบาล” เร่งเพิ่มรายได้-คุมขาดดุล หนี้สาธารณะต่อ GDP ปริ่มเพดาน 69.4%
เปิดลิสต์รัฐบาลหั่นงบฯปี 70 ตัดรายการ‘ฟุ่มเฟือย’ เตรียมกระสุนรับวิกฤต ลุย 'ไทยช่วยไทยพลัส'“อนุทิน” ลั่นกฎเหล็กงบปี 70! ชู Zero-Based หั่นรายจ่ายฟุ่มเฟือย-งดดูงานนอก-ชะลอตึกใหม่ ผุด 'คนละครึ่งพลัส' ดันไทยช่วยไทยพลัส เยียวยาประชาชน ดัน GDP ทะลุ 3%
