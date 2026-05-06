หนี้เกษตรกรไทยเรื้อรัง 61% ผ่อนส่งไปจนเลยอายุ 70 ปี

ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงกว่าครัวเรือนทั่วไปถึง 3 เท่า โดย 52% ของครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มผ่อนส่งหนี้ไปจนเลยอายุ 70 ปี และมีเพียง 25% เท่านั้นที่มีโอกาสปิดจบหนี้ได้ด้วยตัวเอง สถาบันป๋วยฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ทดลองเพิ่มแรงกระตุ้นการผ่อนส่งหนี้ 3 แนวทาง เพื่อช่วยให้เกษตรกรปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น
ทีมงานจากสถาบันวิจัย เศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER Research) เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับหนี้ของเกษตรกรไทย โดยระบุว่า เกษตรกรไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงกว่าครัวเรือนทั่วไปถึง 3 เท่า โดยในปี 2568 มีหนี้เฉลี่ย 250,000 บาทต่อครัวเรือน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 30% ของเกษตรกรมีหนี้เกือบ 500,000 บาทต่อครัวเรือน จากการติดตามข้อมูล 3.79 ล้านครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก. ส.
) มากกว่า 80% แต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือมากกว่า 50% ชำระเพียงแค่ดอกเบี้ย ทำให้หนี้เรื้อรังและยากที่จะปิดจบหนี้ได้ นางโสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์พบว่า มีเพียง 25% ของเกษตรกรเท่านั้นที่มีโอกาสปิดจบหนี้ได้ด้วยตัวเอง ขณะที่ 52% ของครัวเรือน หรือ 61% ของหนี้รวม มีแนวโน้มที่จะต้องผ่อนส่งหนี้ไปจนเลยอายุ 70 ปี โดยในกลุ่มนี้มี 22% ที่ไม่มีโอกาสปิดจบหนี้ได้เลย เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนอีก 30% สามารถปิดจบหนี้ได้หากมีการแก้ไขพฤติกรรมการใช้จ่ายและการผ่อนส่งหนี้ รวมถึงความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังพบว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีการหารายได้เพิ่มเติมจากการทำอาชีพเสริม แปรรูปสินค้าเกษตร หรือรับจ้างทำงานอื่นๆ ทำให้มีรายได้เป็นรายเดือน แต่กรอบการผ่อนส่งหนี้ยังเป็นรายปี ทำให้ไม่ได้นำเงินที่เหลือรายเดือนไปส่งหนี้แต่ใช้จ่ายไปในสิ่งอื่นๆ อีกประเด็นหนึ่งที่พบคือ เกษตรกรต้องเดินทางไปส่งหนี้ที่สาขาของ ธ.
ก. ส. เท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 300-1,000 บาทต่อครั้ง ทำให้แม้จะมีเงินเหลือ แต่ก็ไม่คุ้มที่จะเดินทางไปส่งหนี้ สุดท้ายเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งอื่นๆ สถาบันป๋วยฯ ร่วมกับ ธ. ก.
ส. ทดลองเพิ่มแรงกระตุ้นการผ่อนส่งหนี้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การปรับวิธีการตัดหนี้โดยตัดหนี้เงินต้นก่อนดอกเบี้ย 2. ให้แรงจูงใจในการผ่อนหนี้โดยทุก 1,000 บาทในการผ่อนหนี้จะได้รับสลากผ่อนหนี้ และ 3.
ให้ทีมงานของ ธ. ก. ส. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกต้นเดือนเพื่อรับชำระหนี้ถึงพื้นที่ พบว่า 49% ของกลุ่มที่ได้รับแรงจูงใจมีการผ่อนหนี้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะแรงจูงใจโดยการให้สลากและการรับชำระหนี้ในพื้นที
หนี้เกษตรกร เศรษฐกิจไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ การผ่อนส่งหนี้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พบชิ้นส่วนมนุษย์และศพชายถูกทิ้งในป่า จ.กระบี่เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์และศพชายวัย 70 ปี สภาพถูกทำร้ายเสียชีวิตในป่า จ.กระบี่ ผู้ตายถูกระบุว่าเป็นสัปเหร่อที่หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่ 1 พฤษภาคม พร้อมรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง พบผู้ต้องสงสัยเป็นคนงานที่เพิ่งจ้างเข้ามา
Read more »
โรงงานดอกไม้ไฟในจีนระเบิด คร่าชีวิต 21 คน เจ็บอีก 61 คนเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟแห่งหนึ่ง ในเมืองหลิวหยาง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 21 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 61 คน 'สี จิ้นผิง' ประธานาธิบดีจีน ออกคำสั่งสอบสวนทันทีเพื่อหาผู้กระทำผิดมารับโทษ วันนี้ (5 พ.ค.2569) สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดโรงงานดอกไม้ไฟหัวเซิง เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น.
Read more »
“อัครนันท์” สั่งรื้อหลักสูตร สกร. โละของเก่า ปี 51 ตั้งเป้าใช้ใหม่ทั่วประเทศปี 70 ไม่หวั่น สส. ปชน. จี้ถามกลางสภาอัครนันท์ สั่งรื้อหลักสูตร สกร. โละของเก่า ตั้งเป้าใช้ใหม่ครบทุกจังหวัดปี 70
Read more »
จีนเร่งผลิตเวเฟอร์ชิปในประเทศ ตั้งเป้าพึ่งพาตนเองกว่า 70%จีนตั้งเป้าผลิตเวเฟอร์ชิปขนาด 12 นิ้วภายในประเทศให้ได้กว่า 70% ภายในปีนี้ เพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของซัพพลายเชนชิป โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตรวม 1.2 ล้านแผ่นต่อเดือนในปี 2026
Read more »
ศิริกัญญา วิพากษ์ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) แสดงความกังวลต่อ พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ชี้ว่าอาจนำไปสู่การขยายเพดานหนี้ในปีงบประมาณ 70 และตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการกู้เงินจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนที่ใช้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว
Read more »
เสน่ห์ชุมชน 70 ไร่: ชีวิตที่เข้มข้นและอัตลักษณ์ที่แท้จริงบทความนี้สำรวจเสน่ห์ของชุมชน 70 ไร่ ผ่านสีสันของชีวิตประจำวัน กลิ่นอาหาร และความสัมพันธ์ของผู้คน เน้นย้ำถึงความเข้มข้นของรสชาติ ความเป็นกันเอง และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ซึ่งแตกต่างจากความหรูหราของเมืองใหญ่
Read more »