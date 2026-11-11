หนี้สาธารณะสหรัฐฯ ทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ จุดกระแสบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ป้องกันค่าเงิน
อีลอน มัสก์ รีโพสต์บทวิเคราะห์เตือนภัยหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ที่พุ่งเกิน 40 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่บิทคอยน์กลับมาเป็นประเด็นถกเถียงในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกป้องกันการด้อยค่าของเงินตรา
อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ออกมาสำทับความเห็นของ บริวาเอล เลอ โปกาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อาจิล ที่เตือนถึงระเบิดเวลาหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาซึ่งพุ่งทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่จุดวิวาทะระดับโครงสร้างในระบบการเงินโลกอีกครั้ง
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ โดยอีลอน มัสก์ รีโพสต์ข้อความของบริวาเอล เลอ โปกาม พร้อมระบุคำว่าจริงเพียงคำเดียว ท่าทีที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ทำให้ประเด็นหนี้สาธารณะสหรัฐฯ กลายเป็นหัวข้อที่นักลงทุนสถาบันและผู้วางนโยบายการเงินให้ความสนใจในวงกว้างAlso readไทยเจ้าภาพ HTFN Worldwide Conference ครั้งที่ 40 ผนึกเครือข่ายโลจิสติกส์ 88 ประเทศ เชื่อมโอกาสการค้าโลก ดันสู่ฮับโลจิสติกส์ภูมิภาค
หนี้สาธารณะสหรัฐฯ กับภาระดอกเบี้ยที่ทะยาน
ภาระดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต้องชำระในแต่ละปีได้เพิ่มสูงขึ้นจนแซงหน้างบประมาณด้านการป้องกันประเทศ ตามที่ประเด็นข่าวระบุไว้ ขณะเดียวกันยังกินพื้นที่งบประมาณรายจ่ายหลักอื่น เช่น โครงการสวัสดิการทางสังคมอย่างโครงการประกันสุขภาพ
บริวาเอล เลอ โปกาม เสนอว่าระบบการคลังของสหรัฐฯ จะมีทางออกเพียงสองฉากทัศน์ ฉากทัศน์แรกคือการก้าวเข้าสู่ภาวะล้มละลายระดับโครงสร้างของรัฐบาล เมื่อดอกเบี้ยทบต้นกลืนกินงบประมาณจนระบบการคลังพังทลาย ฉากทัศน์ที่สองคือการพึ่งพาก้าวกระโดดของผลิตภาพผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อขยายขนาดเศรษฐกิจให้ภาระหนี้กลายเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้
การจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งกำลังก่อตัวเป็นวังวนหนี้สิน ซึ่งค่อยๆ กัดกินศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้จะเป็นผลกระทบที่เห็นได้ช้า แต่ผลในมิติเศรษฐศาสตร์มหภาคถือว่าลึกซึ้งและยากจะเยียวยา
ทางเลือกในการจัดการหนี้ 40 ล้านล้านดอลลาร์
คำถามสำคัญคือสหรัฐฯ จะจัดการกับกองหนี้ 40 ล้านล้านดอลลาร์ได้อย่างไร เนื่องจากการขึ้นภาษีมีขีดจำกัดที่อาจทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ส่วนการตัดลดงบประมาณรายจ่ายก็ติดอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองภายในสภาคองเกรส
บทเรียนจากประวัติศาสตร์การเงินโลกชี้ว่า รัฐบาลภายใต้ระบบเงินตราที่ไม่มีสิ่งค้ำประกันมักเลือกใช้กลยุทธ์การกดทับทางการเงิน ควบคู่กับการลดทอนมูลค่าของเงินตรา ผ่านการอัดฉีดสภาพคล่องและการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะยาว ซึ่งทำให้มูลค่าหนี้ในอดีตลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณเงินที่ถูกผลิตขึ้นใหม่
การพิมพ์เงินโดยไม่มีขีดจำกัดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการเก็บภาษีแฝงจากประชาชนและผู้ถือครองเงินดอลลาร์ทั่วโลก เพราะอำนาจซื้อที่เคยแข็งแกร่งกำลังถูกเจือจางลงอย่างเงียบงัน
บิทคอยน์กลับสู่การถกเถียงเรื่องการด้อยค่าของเงิน
ความกังวลต่อการเสื่อมค่าของเงินตราได้กลายเป็นแรงผลักดันให้บิทคอยน์กลับเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการอภิปราย ในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้คุ้มครองความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินตรา ท่ามกลางคำถามว่านี่คือทางรอดที่แท้จริงของระบบการเงินยุคใหม่ หรือเป็นเพียงการเก็งกำไร
บิทคอยน์ถูกสร้างขึ้นโดยซาโตชิ นากาโมโตะ ในช่วงวิกฤตการเงินโลก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่ผู้สนับสนุนมักนำมาอ้างถึงเมื่อพูดถึงความไม่ไว้วางใจต่อระบบเงินกระดาษ
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