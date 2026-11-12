หนังใหม่ ' womb of the dead ' เปิดตัวสื่อมวลชน เจาะลึกเบื้องหลังความหลอน
ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ ' womb of the dead ' ร่วมผลิตโดย Show Media และ Major Cineplex เปิดตัวสู่สาธารณชนครั้งแรกในงานสื่อมวลชน พร้อมเปิดมุมมองเบื้องลึกของผู้สร้างและผู้แสดงถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอความน่ากลัวในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม
ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า "Womb of the Dead" หรือ " womb of the dead " ในชื่อภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวสู่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเป็นครั้งแรก ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex รังสิต โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารและทีมงานผู้สร้างร่วมให้สัมภาษณ์เจาะลึกแนวคิดในการผลิตผลงานชิ้นนี้ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบริษัท โชว์มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจ๊ใหญ่ มีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและบรรยากาศชวนขนลุกตามธีมของภาพยนตร์ โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นบริเวณจุดลงทะเบียนสื่อมวลชน มีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมารับบัตรชมภาพยนตร์กันอย่างหนาแน่น กิจกรรมบนเวทีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยพิธีกรกล่าวต้อนรับ ผู่กำกับและนักแสดงนำก่อนจะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์เจาะลึกเบื้องหลังกระบวนการสร้างผลงานชิ้นนี้ เพื่อเปิดเผยแรงบันดาลใจและความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการสื่อสารถึงเรื่องราวความหลอนในรูปแบบใหม่Also readเบนซ์ อาปาเช่ อินฟลูดัง รับตกเป็นเหยื่อแอพพ์เงินกู้เถื่อน เผยจ่าย 2 ล้านเพราะหน้าบาง
บทบาทนักแสดงนำและเบื้องหลังการสร้างตัวละคร
ทราย เจริญปุระ นักแสดงสาวชื่อดัง ได้เปิดใจเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจรับบท "แอน" ซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวและเสียชีวิตลงอย่างมีเงื่อนไขปริศนาในเนื้อเรื่อง เธอระบุว่าบทนี้มีความท้าทายและไม่เหมือนบทบาทสยองขวัญที่เธอเคยแสดงก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องอาศัยอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าปกติ เพื่อสื่อถึงความเศร้าสลดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหน้าของความสงบ
นอกจากทราย เจริญปุระแล้ว งานเปิดตัวครั้งนี้ยังได้ แบงก์-ปวริศร์ มงคลพิสิฐ และ อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์ มาร่วมถ่ายทอดมิติความลึกลับของตัวละครอีกด้วย ทั้งคู่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวด้วยการแสดงออกถึงความระแวงสงสัยและความตึงเครียดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยดึงดูดให้คนดูรู้สึกอินไปกับบรรยากาศความหลอนที่เกิดขึ้นบนหน้าจอมากขึ้น
ความร่วมมือกับจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ในมิติศิลปะและการแสดง
นอกจากด้านภาพยนตร์แล้ว งานนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับวงการศิลปะการแสดงของไทยอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้รับการสนับสนุนจากศิลปินจากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค อย่าง ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 สาขาการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักษาเพลงไทย ซึ่งจัดขึ้นในงานเดียวกัน เพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการเพลงไทย
พร้อมกันนี้ ครูเจ-วิทวัส วีระญาโน รองประธานฝ่ายพัฒนาศิลปินเครือ GMM GRAMMY จากสถาบัน BLKGEM Music Academy ก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศิลปะการแสดงของไทยควบคู่ไปกับการสร้างสื่อบันเทิงระดับมืออาชีพ
การกลับมาของ PALMY และแนวคิดครบรอบ 43 ปี GMM GRAMMY
ในงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์จากศิลปินคุณภาพ PALMY (ปาลมี่-อีฟ ปานเจริญ) จากค่าย Genie Records สังกัด GMM Music ที่หวนกลับมาสร้างความฮอตฮิตอีกครั้งหลังจากเคยฝากผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์สุดฮิตกับค่าย GDH มาแล้ว ทั้งเพลง "อยากหยุดเวลา" จากภาพยนตร์พี่มาก..พระโขนง และเพลง "คิดมาก" จากภาพยนตร์ Friend Zone ระวังก..สิ้นสุดทางเพื่อน
สำหรับ此次การกลับมาครั้งนี้ PALMY เตรียมเปิดเผยเพลงใหม่ "คายตะขาบ" ซึ่งถ่ายทอดความหลอนระดับตำนานผ่านบทเพลง โดยเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทายาทอสูรแต่งขึ้นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีเรื่อง "คุณยายวรนาฏ (INHERIT)" ซึ่งคาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์อย่างมาก
แนวคิด " wishing tree " และการฉลองครบรอบ 43 ปี GMM GRAMMY
กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดของการเฉลิมฉลองครบรอบ 43 ปี แห่งความผูกพันของ GMM GRAMMY ในปี 2026 ด้วยแนวคิด "มาร่วมฉลอง 43 ปี GMM GRAMMY 2026 WISHING TREE ขอพรให้ตัวเอง ขอพรให้กัน" ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทตั้งใจสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเพื่อเล่าเรื่องราว "การเดินร่วมกัน" บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีคุณค่าทางจิตใจ
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรในวงการบันเทิงไทย ที่รวมเอาผู้ผลิตสื่อ ผู้กำกับ ศิลปิน และสถาบันการศึกษาไว้อย่างลงตัว เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้ชมและสังคมไทยต่อไป
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