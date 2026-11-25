หนังสือบันทึกส่วนตัวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเผยประสบการณ์เผชิญปีศาจ
หนังสือ The Private Diary of Pope Francis เรียบเรียงโดยพระคาร์ดินัล เฟร์นันเดซ เผยรายละเอียดชีวิตจิตวิญญาณและการเห็นปีศาจ 3 ครั้งของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ระหว่างปี 1992-2024
หนังสือ The Private Diary of Pope Francis ที่มีเนื้อหาความยาว 160 หน้า ได้รับการเผยแพร่เพื่อเปิดเผยรายละเอียดจากบันทึกส่วนตัวของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่พระองค์ทรงเขียนขึ้นในช่วงเวลา跨度กว้างระหว่างปี 1992 ไปจนถึงปี 2024 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สะท้อนถึงพัฒนาการทางความคิดและจิตวิญญาณของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงดำรงตำแหน่งบิชอปในประเทศอาร์เจนตินา จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขสูงสุดของศาสนจักร
ผู้เรียบเรียงและที่มาของบันทึกส่วนตัว
พระคาร์ดินัล บิกตอร์ มานูเอล เฟร์นันเดซ หรือ Victor Manuel Fernandez ประธานสมณกระทรวงหลักความเชื่อแห่งวาติกัน และถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนสนิทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส คือผู้ทำหน้าที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ พระคาร์ดินัล เฟร์นันเดซ ได้มีการเขียนคำอธิบายประกอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบันทึกดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าถึงโลกภายในทางจิตวิญญาณของประมุขศาสนจักรได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนAlso read“เสรีพิศุทธ์” ขีดเส้น 5 ธ.ค. บี้ “โสภณ” ชี้ขาดร้องสอบ ป.ป.ช.
เนื้อหาสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณและความกลัว
เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือไม่ได้เน้นเรื่องการเมืองหรือการบริหารศาสนจักร แต่กลับมุ่งเน้นไปที่ชีวิตทางจิตวิญญาณของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส อย่างละเอียดอ่อน โดยรวมถึงความเชื่อที่มั่นคง ความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ รวมถึงกระบวนการสำรวจข้อบกพร่องของตนเองอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีการบันทึกถึงความรู้สึกหนักพระทัยและความรับผิดชอบอันมหาศาลในการปฏิบัติหน้าที่ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นภาระใจที่พระองค์ทรงแบกรับไว้ตลอดหลายทศวรรษ
ประสบการณ์เผชิญหน้ากับปีศาจ 3 ครั้ง
หนึ่งในเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและถูกจับตามองมากที่สุดในหนังสือคือ ประสบการณ์ที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเชื่อว่าเป็นการเผชิญหน้ากับปีศาจโดยพระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าตนเองเคยเห็นปีศาจทั้งหมด 3 ครั้ง โดยสองครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ส่วนครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรก
รายละเอียดการเห็นปีศาจในแต่ละครั้ง
การปรากฏตัวของปีศาจในครั้งนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสถานที่และเวลา ครั้งแรกเกิดขึ้นขณะที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงอยู่ในรถยนต์ระหว่างการเดินทางกลับที่พัก ในครั้งที่ 2 พระองค์ทรงเห็นปีศาจบริเวณชั้นลอยของคณะนักขับร้องระหว่างที่จัดพิธีมิสซาภายในโบสถ์น้อยของคณะคาร์เมไลท์ (Carmelite Order) ซึ่งถือเป็นการพบเห็นที่เกิดขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ภาพจำน่าหวาดกลัวและเย้ายวนของปีศาจ
ในบันทึกเดือนมกราคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับปีศาจที่พระองค์เห็นอย่างชัดเจน โดยทรงระบุว่าดวงตาของปีศาจมีลักษณะคล้ายกับเปลวไฟที่กำลังลุกโชน พระองค์ทรงอธิบายความรู้สึกจากประสบการณ์ดังกล่าวว่าเป็นภาพที่ทั้งน่าหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเย้ายวนใจ ซึ่งเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของพระองค์จนไม่สามารถลืมเลือนไปได้เลย
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