หนังไทยคึกคัก! "โกฮัง หัวใจโกโฮม" ลุ้น 100 ล้าน "สัปเหร่อ 2" ทะลุ 300 ล้าน

ภาพยนตร์ไทยยังคงทำรายได้อย่างต่อเนื่องหลังเทศกาลสงกรานต์ "โกฮัง หัวใจโกโฮม" ทำรายได้แล้ว 71.37 ล้านบาท และมีลุ้นแตะ 100 ล้านบาท ขณะที่ "สัปเหร่อ 2" ทะยานสู่ 324.21 ล้านบาท ส่วน "พี่นาค 5" ทำได้ 70.85 ล้านบาท
หลังเทศกาลสงกรานต์อันแสนชุ่มฉ่ำและสนุกสนานผ่านพ้นไป วงการ ภาพยนตร์ไทย ยังคงเดินหน้าสร้างความ บันเทิง และโกยรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์นี้มี ภาพยนตร์ไทย หลายเรื่องติดอันดับ Top 10 ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวอบอุ่นหัวใจที่เกี่ยวกับสุนัขอย่าง "โกฮัง...
หัวใจโกโฮม" ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์แนวสยองขวัญและตลกที่มามอบเสียงหัวเราะและประสบการณ์ขนหัวลุกให้กับผู้ชมอย่าง "พี่นาค 5", "สัปเหร่อ 2", "กล่องผีสุ่มวิญญาณ" และ "อีแหล่แอรี่ฯ" ที่ยังคงทำรายได้อย่างน่าพอใจ ล่าสุด ThailandBoxoffice ได้รายงานข้อมูลรายได้ภาพยนตร์ไทยทั่วประเทศประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2569 โดยรวบรวมข้อมูลจากโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงรายได้ประมาณการณ์จากโรงภาพยนตร์อื่นๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้เปิดเผยตัวเลขรายได้ที่น่าสนใจของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยข้อมูลรายได้ของภาพยนตร์ "โกฮัง หัวใจโกโฮม" ณ วันที่ 15 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นรายได้รวมทั่วประเทศจาก GDH พบว่า "โกฮัง...หัวใจโกโฮม" ติดอันดับ 1 ด้วยรายได้รวม 71.37 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเข้าถึงใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยด้วยเรื่องราวอบอุ่นหัวใจและการแสดงที่น่าประทับใจ นอกจาก "โกฮัง...หัวใจโกโฮม" แล้ว ภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆ ก็ยังคงทำรายได้อย่างน่าจับตา โดย "กล่องผีสุ่มวิญญาณ" ติดอันดับ 4 ด้วยรายได้ 35.05 ล้านบาท สะท้อนถึงความสนใจในแนวสยองขวัญของผู้ชม ขณะที่ "พี่นาค 5" ก็ยังคงรักษาฐานแฟนคลับไว้ได้เหนียวแน่น ติดอันดับ 5 ด้วยรายได้ 70.85 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาหลายภาค ส่วน "สัปเหร่อ 2" ยังคงแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ติดอันดับ 7 ด้วยรายได้รวมสูงถึง 324.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ท่วมท้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่สามารถขยายฐานผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง และในส่วนของ "อีแหล่แอรี่ฯ" ก็ติดอันดับ 9 ด้วยรายได้ 6.38 ล้านบาท ซึ่งยังคงมีกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวนี้ การแข่งขันในตลาดภาพยนตร์ไทยช่วงนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษ และยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องใดสามารถทะยานสู่หลักร้อยล้านได้อีกบ้างในช่วงหลังจากนี
โกฮัง หัวใจโกโฮม สัปเหร่อ 2 พี่นาค 5 ภาพยนตร์ไทย รายได้ภาพยนตร์ Thailandboxoffice
