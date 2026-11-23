หญิงจีนแก้ปัญหาคู่ปรับเสียงดังด้วยการใช้เสียงสว่านตอบโต้
โจวจากหนานหนิงใช้เทคนิคเสียงสว่านผ่าน iPad แก้ปัญหาเพื่อนบ้านชั้นบนสร้างเสียงรบกวนนาน 8 ปี ได้ผลชัดเจนกว่าการเจรจา
โจว หญิงพักอาศัยในเมือง หนานหนิง เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง ตัดสินใจใช้มาตรการตอบโต้ด้านเสียงหลังจากทนทุกข์กับเพื่อนบ้านชั้นบนมาเป็นเวลานานถึง 8 ปี ปัญหาเริ่มต้นจากการที่ครอบครัวของเพื่อนบ้านมีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจาก 2 คน เป็น 5 คน ซึ่งก่อเสียงรบกวนต่อเนื่องจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตประจำวันของครอบครัว โจว
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง 8 ปี
หลังแต่งงานกับสามี โจวได้ย้ายเข้าไปอาศัยในบ้านที่พ่อแม่สามีเป็นผู้ซื้อมให้ ในช่วงแรกครอบครัวชั้นบนมีบุตรเพียง 2 คน และ偶尔มีเสียงดังเป็นครั้งคราว โจวจึงอดทนและพยายามไม่ถือสา โดยคาดการณ์ว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นพฤติกรรมน่าจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับเลวร้ายลงเมื่อสมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นAlso read'Sam Smith' ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง Lose You ที่สร้างสรรค์ด้วย iPad
ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เด็ก 5 คนในครอบครัวชั้นบนมักวิ่งเล่นเท้าเปล่า ขี่สกู๊ตเตอร์ กระโดดเชือก และเล่นบาสเกตบอลภายในบ้าน กิจกรรมเหล่านี้มักเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงหลังเวลา 23.00 น. นอกเหนือจากเสียงร้องกรีดและเสียงดังจากเด็กแล้ว ยังมีการพูดคุยกันเสียงดังหรือการเล่นเกมเมื่อมีญาติและเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย
ความล้มเหลวของการเจรจาและผลกระทบสุขภาพ
โจวและสามีได้พยายามเจรจากับเพื่อนบ้านชั้นบนหลายครั้ง ทั้งยังแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายนิติบุคคลของอาคารให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองที่เป็นรูปธรรม เพื่อนบ้านชั้นบนไม่เพียงแต่ไม่ให้ความร่วมมือในแก้ไขปัญหา แต่ยังด่าทอและขู่จะทำการทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านชั้นล่างซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างมาก
ปัญหาด้านเสียงดังนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะแม่สามีของโจวที่ต้องทนทุกข์กับเสียงรบกวนเป็นเวลานานจนมีอาการป่วยแรง จำเป็นต้องย้ายกลับไปพักฟื้นที่บ้านเกิดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความเสียหายที่เกิดจากกรณีความขัดแย้งนี้
มาตรการตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีและผลลัพธ์
หลังจากที่ใช้วิธีการเดิมเช่น การตีฝ้าเพดานด้วยค้อนยางหรือการแขวนที่ตากผ้าเพื่อเตือนสติแล้วไม่ประสบความสำเร็จ โจวจึงค้นพบวิธีใหม่จากอินเทอร์เน็ตโดยมีการแนะนำให้นำ iPad ใส่เข้าไปในหม้อสเตนเลสแล้วเปิดเสียงดังเช่นเสียงประตูเปิดเสียงสว่านหรือเสียงเจาะเหล็ก จากนั้นจึงนำหม้อดังกล่าวไปวางไว้ใกล้กับฝ้าเพดาน
ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้เพื่อนบ้านชั้นบนเริ่มลดระดับเสียงลงได้อย่างชัดเจน แม้อีกฝ่ายจะมีการแสดงออกถึงความไม่พอใจด้วยการกระทืบเท้าตอบโต้ในช่วงแรก แต่สถานการณ์โดยรวมมีความคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาชนะโลหะช่วยขยายสัญญาณเสียงรบกวนกลับไปยังชั้นบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของนิติบุคคลและมาตรการในอนาคต
ในส่วนของฝ่ายนิติบุคคลอาคารระบุว่า จะเพิ่มการตรวจตราความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน โดยจะมีการขึ้นไปเคาะประตูแจ้งเตือนไปยังผู้ที่สร้างเสียงดังรบกวนโดยตรง
มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านบานปลายออกไปมากกว่าที่เป็นอยู่ และเป็นการตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถจัดการกับปัญหาเสียงดังได้อย่างทันท่วงทีในช่วงที่ผ่านมา
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