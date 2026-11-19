หญิงจีนโยนเหรียญลงรันเวย์ เที่ยวบินดีเลย์ 58 นาที ถูกกุมตัว 5 วัน
หญิงวัย 61 ปีในจีนโยนเหรียญ 4 เหรียญลงลานจอดเครื่องบินเพื่อขอโชคก่อนขึ้นเครื่องครั้งแรก ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบ 1 ชั่วโมงและถูกควบคุมตัว 5 วัน เตือนภัยความปลอดภัยการบิน
เหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่สนามบินในประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เมื่อผู้หญิงชาวจีนวัย 61 ปีรายหนึ่งโยนเหรียญลงบนลานจอดเครื่องบินเพื่อขอพรก่อนเดินทาง ทำให้บริการขนส่งผู้โดยสารต้องหยุดชะงักและเกิดภาวะ เที่ยวบินล่าช้า เกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนจะสิ้นสุดเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวผู้กระทำผิดไว้ได้เป็นเวลา 5 วัน
เหตุเหรียญตกเครื่องสร้างความตื่นตระหนก
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ผู้หญิงแซ่โจว ซึ่งเป็นผู้โดยสารวัย 61 ปี กำลังจะเดินทางไปยังมณฑลไห่หนานพร้อมครอบครัวรวม 4 คน ในช่วงที่เธอกำลังเดิน menuju ประตูขึ้นเครื่องบินเพื่อขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกในชีวิต เธอได้หยิบเหรียญออกมา 4 เหรียญแล้วโยนมันลงบนพื้น โดยเหรียญเหล่านั้นได้ตกลงผ่านช่องว่างระหว่างประตูห้องโดยสารกับตัวเครื่องบิน ลงไปยังลานจอดด้านล่างAlso readอย่าสับสน!! 58 ต้นไม้ ขายคาร์บอนเครดิตได้หมด เช็คเงื่อนไข ชัดๆที่นี่
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวได้รีบแจ้งให้หน่วยงานสนามบินทราบทันทีเพื่อดำเนินมาตรการฉุกเฉิน เนื่องจากเหรียญที่ตกลงไปบนลานจอดมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขณะทำงานด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจทำให้เหรียญกระแทกใบพัดและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างของเครื่องยนต์ได้
ผลกระทบต่องานซ่อมบำรุงและการยกเลิก
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด สายการบินจึงตัดสินใจระงับการให้บริการเที่ยวบินนั้นเป็นการชั่วคราว โดยส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเข้าตรวจสอบลานจอดและเครื่องยนต์อย่างละเอียด ใช้จำนวนเจ้าหน้าที่เกือบ 10 คน เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อประเมินความเสียหายและยืนยันความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้เครื่องบินเคลื่อนที่
มาตรการตรวจสอบอย่างละเอียดนี้ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวล่าช้าออกไปเป็นเวลา 58 นาที ซึ่งใกล้เคียงกับหนึ่งชั่วโมงเต็มตามรายงานสื่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเครื่องบินก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากเหรียญที่ตกลงมา
คำขอโทษและมาตรการเตือนภัยการบิน
ภายหลังเหตุการณ์สงบลง หญิงแซ่โจวได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อการกระทำของตนเองอย่าง诚恳 โดยยอมรับว่าเนื่องจากเป็นประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของเธอ จึงไม่ได้คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหวังว่าหน่วยงานจะเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นทำผิดพลาดเช่นเดียวกัน
บทสรุปจากนโยบายความปลอดภัย
ตำรวจสนามบินหูเป่ยได้ย้ำเตือนสาธารณชนอย่างชัดเจนว่า การโยนสิ่งของหรือกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยด้านการบินเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นกรณีตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมส่วนตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชนจำนวนมาก
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