หญิงชาวจีนวัย 30 กว่าปี ตกจากคอนโดบางนาเสียชีวิตกลางดึก สภาพศพกระดูกหักหลายแห่ง

เมื่อเวลา 00.30 น. ร.ต.อ.สรัณย์ มาแสง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บางแก้ว รับแจ้งเหตุหญิงสาวชาวจีนตกจากอาคารคอนโดมิเนียมหรู ‘นิช โมโน เมกะ สเปช บางนา’ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ...
พบศพหญิงชาวจีนวัย 30 กว่าปี ตกจากคอนโดหรูย่านบางนาเสียชีวิตกลางดึก สภาพศพกระดูกหักหลายแห่ง ตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิดคลี่ปม พลัดตกเอง จบชีวิตตัวเอง หรือมีคนทำให้ตาย ยังชี้ชัดไม่ได้ 9 พฤษภาคม 2569 - ร.
ต. อ. สรัณย์ มาแสง รองสารวัตร(สอบสวน) สภ. บางแก้ว รับแจ้งเหตุหญิงสาวชาวจีนตกจากอาคารคอนโดมิเนียมหรู ‘นิช โมโน เมกะ สเปช บางนา’ ต.
บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.
สมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบ จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณข้างคอนโด ริมรั้วด้านหลังป้อมรักษาความปลอดภัย ใต้ต้นไม้ พบร่างหญิงชาวจีนอายุประมาณ 30 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต สภาพศพมีกระดูกหักหลายแห่ง ศีรษะมีบาดแผลรุนแรง..
ยุทธศาสตร์พลิกโฉมเกษตรไทย รพีภัทร์รุกหนักดันโมเดลปุ๋ยผสมผสาน ทุ่ม 6 พันล้านสร้างความยั่งยืนลดนำเข้าเคมีกรมวิชาการเกษตรนำทีมปฏิรูปการใช้ปุ๋ยในภาคเกษตรกรรม มุ่งปรับสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงเหลือ 70% และเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เป็น 30% พร้อมอัดฉีดงบ 6 พันล้านบาท ดูแลพื้นที่เกษตร 147 ล้านไร่ทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และฟื้นฟูสภาพดินอย่างยั่งยืน
นิคลาส ซือเล่อ อดีตแนวรับแชมป์ UCL ประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนิคลาส ซือเล่อ กองหลังดีกรีแชมป์ยุโรปกับ บาเยิร์น มิวนิค เตรียมอำลาเส้นทางค้าแข้งด้วยวัยเพียง 30 ปี หลังหมดสัญญา ดอร์ทมุนด์ โดยยอมรับว่าอาการเจ็บเข่าล่าสุดคือจุดเปลี่ยนสำคัญ
หนุ่มเหยื่อ”หมอแก้กรรม”ร้องขอคุ้มครองพยานหนุ่มวัย 30 ปี ร้องขอคุ้มครองพยานหลังถูกหมอแก้กรรมคนดัง ทำพิธีในลักษณะอนาจาร หวั่นไม่ปลอดภัย เพราะมีลูกศิษย์จำนวนมาก
ประเด็นข่าว 8 พ.ค. 69 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญในรายการข่าวค่ำ ออกอากาศวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.30...
ณภัทร เสียงสมบุญ ตัดขาดกับแม่หมู พิมพ์ผกา เปิดใจมีแฟนใหม่แล้วพระเอกหนุ่ม ณภัทร เสียงสมบุญ ประกาศตัดขาดกับคุณแม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ พร้อมเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงหลังจากแถลงข่าวเลิกกับใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ พร้อมประกาศว่าตอนนี้มีแฟนใหม่แล้ว อายุ 30 ปี sold out เป็นที่เรียบร้อย
จนท.คุมตัวได้แล้ว นักโทษหลบหนีเรือนจำธัญบุรี ขณะหลบหนีในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีเจ้าหน้าที่คุมตัวนายเสกสรร อายุ 37 ปี นักโทษเรือนจำอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่หลบหนีระหว่างฝึกอาชีพนอกเรือนจำได้แล้ว โดยคุมตัวได้ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เจ้าตัวเผยตัดสินใจหลบหนีเพื่อออกมาเคลียร์ปัญหาครอบครัว จากกรณที่ นายเสกสรร (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี 10 เดือน ต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกาย และเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน (กำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พ.ค.
