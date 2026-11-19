หญิง รฐา แสดงความห่วงใย มลพิษสารหนูในแม่น้ำสาย แม่สาย
หญิง รฐา เปิดใจเรื่องมลพิษสารหนูในแม่น้ำสาย ระดับ 0.28 มก./ลิตร หวั่นกระทบเกษตรกรรมและสุขภาพ ชี้ต้องแก้เร่งด่วน
ดาราสาว หญิง รฐา โพธิ์งาม แสดงจุดยืนเรื่องมลพิษ สารหนู ใน แม่น้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลัง กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบค่า สารหนู สูงถึง 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ชุมชนหัวฝาย สร้างความกังวลต่อสุขภาพและภาคเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่
หญิง รฐา ชี้ มลพิษสารหนู กระทบประเทศ
หญิง รฐา ได้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างรุนแรง โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างมาก การที่กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำสาย บริเวณชุมชนหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบการปนเปื้อนของสารหนูในระดับสูง คือ 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากAlso readหุ้นไทยเปิดเช้านี้บวก 3.29 จุด เงินเฟ้อสหรัฐ ต่ำคาด โบรก เผย ช่วยกระตุ้นเฟดลดดอกเบี้ย
หญิง รฐา เปิดเผยว่าตนเองก็รู้สึกหนักใจไม่น้อยเช่นกัน เนื่องจากเรียนมาหลายปีแต่เห็นปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่น้ำมีพิษปนเปื้อนส่งผลโดยตรงต่อสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการหายใจและการดื่มกิน สิ่งแวดล้อมที่ดีควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ
สายน้ำเชื่อมภาคเกษตร สู่ปัญหาประเทศ
หญิง รฐา ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสายน้ำว่าทุกสายไหลรวมกัน ไม่ใช่แค่เรื่องของการบริโภคส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องของภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำเงินเข้าสู่ประเทศ หากสายน้ำนี้ถูกตัดขาดหรือปนเปื้อน จะส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หญิง รฐา มองว่าการแก้ไขปัญหาที่ล่าช้าอาจทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง เพราะปัญหานี้อาจเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ยังไม่มีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อปรากฏชัดเจนแล้ว การแก้ไขย่อมยากและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีอำนาจและอำนาจหน้าที่ดำเนินการอย่างจริงจัง
หญิง รฐา จบ ป.โท เวชศาสตร์ชะลอวัย
นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อม หญิง รฐา ยังเปิดเผยเรื่องราวการเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นการดูแลตัวเองและคนรอบข้าง โดยหญิง รฐา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายศิลป์ภาษา แต่ต้องปรับพื้นฐานการเรียนอย่างมากก่อนเริ่มเรียนต่อ
หญิง รฐา เล่าว่าในช่วงปีที่สองของการเรียนซึ่งตรงกับปี 2024 และ 2025 เป็นช่วงเวลาที่มีความเครียดสูง เนื่องจากต้องทำวิทยานิพนธ์ในห้องแล็บที่ต้องรอผลนาน ประกอบกับการถ่ายทำรายการและเตรียมสอบ จึงต้องจัดการเวลาอย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้จะไม่ใช่สายวิศวะเคมีหรือวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่หญิง รฐาก็สามารถผ่านการอบรมและสำเร็จการศึกษาได้
อนาคตหญิง รฐา กับพ็อดคาสต์สุขภาพ
หญิง รฐา เปิดเผยแผนการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยเตรียมจัดทำพ็อดคาสต์เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองในปีนี้ ซึ่งจะใช้วิธีการพูดที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คนทั่วไปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการพัฒนาไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
หญิง รฐา ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากขึ้น โดยเชื่อว่าร่างกายมนุษย์สามารถพัฒนาได้ตลอดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ การนำองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมาเผยแพร่ จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและตระหนักถึงสิทธิในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง
หญิง รฐา กระตุ้นความมั่นใจนักเรียน
หญิง รฐา เล่าประสบการณ์การต่อสู้กับความท้อแท้ในช่วงแรกของการเรียนว่า เคยร้องไห้กับเพื่อนร่วมคลาสเนื่องจากเนื้อหาวิชายุ่งยากและหนักหนาสาหัส แต่สามารถฝ่าฟันมาสำเร็จได้ การสำเร็จการศึกษาทั้งสองอย่างพร้อมกันทำให้หญิง รฐา รู้สึกว่ามนุษย์มีความมหัศจรรย์มาก
หญิง รฐา อยากส่งกำลังใจไปยังผู้ที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ว่าควรเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะทุกคนสามารถทำได้หากมีความมุ่งมั่นและการเตรียมความพร้อมที่ดี พร้อมกันนี้หญิง รฐายังเชิญชวนให้ผู้คนร่วมงานรับปริญญาในวันที่ 21 นี้
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