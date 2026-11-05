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Lifestyle

หญิงเหอหนานบิน 1,000 ก.ม. รับอดีตแม่สามี 70 ปี อยู่ด้วยกัน

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
หญิงเหอหนานบิน 1,000 ก.ม. รับอดีตแม่สามี 70 ปี อยู่ด้วยกัน
หญิงแซ่หลิน · มณฑลเหอหนาน · มณฑลกวางตุ้ง
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หญิงแซ่หลินจากมณฑลเหอหนานบินกว่า 1,000 กิโลเมตร ไปรับอดีตแม่สามีวัย 70 ปี อยู่ด้วยกันที่กวางตุ้ง แม้จะหย่าร้าง 12 ปี แต่ยังคงความเคารพ

หญิงแซ่หลิน จาก มณฑลเหอหนาน ตัดสินใจเดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร นั่งเครื่องบินตรงมายัง มณฑลกวางตุ้ง เพื่อรับ อดีตแม่สามี วัย 70 กว่าปี ไปอยู่ด้วยกัน โดยเรื่องราวนี้กลายเป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจต่อชาวเน็ตจำนวนมากที่ติดตามข่าว

ความสัมพันธ์หลังหย่าร้างที่ยังคงแน่นแฟ้น

หลินแต่งงานกับอดีตสามีตั้งแต่เธอมีอายุ 20 ปี และใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันกับฝ่ายชายนานประมาณ 5 ปี ก่อนจะตัดสินใจหย่าร้างเมื่อ 12 ปีก่อน แม้ว่าชีวิตคู่จะสิ้นสุดลง แต่ความสัมพันธ์และความเคารพที่หลินมีต่ออดีตพ่อแม่ว่ายังไม่จางหายเลยแม้แต่น้อย

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หลินยังคงเรียกอดีตแม่สามีว่า แม่ เนื่องจากครอบครัวของอดีตสามีปฏิบัติตัวต่อเธอเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างอดีตลูกสะใภ้กับแม่สามีไม่เลือนลางไปตามกาลเวลา

การดูแลลูกหลังหย่าและคำเตือนจากแม่

หลังการหย่าร้าง ลูกๆ ทั้งสองของทั้งคู่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านของอดีตสามีเป็นเวลานานถึง 10 ปี ซึ่งในอดีตแม่สามีไม่เคยตำหนิหลินในเรื่องนี้เลย ตรงกันข้ามกับกลับคอยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบอยู่เสมอ

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อดีตแม่สามียังเคยเตือนหลินให้ระวังอย่าหักโหมทำงานหนักเกินไป แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่ออดีตลูกสะใภ้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คงอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม

เหตุการณ์สูญเสียและการตัดสินใจเดินทาง

ในปี 2024 อดีตพ่อสามีได้เสียชีวิตลง และในปีถัดมา อดีตสามีของหลินก็จากไปอีกคน ทำให้อดีตแม่สามีต้องอยู่บ้านตามลำพัง แม้ลูกๆ อีก 5 คนของอดีตสามีจะพร้อมรับไปดูแล แต่อดีตแม่สามีกลับต้องการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ เคยอยู่ร่วมกันกับสามี ลูกชาย และหลานๆ

ด้วยความหึงห่วงหลินจึงตัดสินใจเดินทางไกลมารับอดีตแม่สามีไปอยู่ด้วยกันที่มณฑลเหอหนาน เพื่อตอบแทนบุญคุณและความดีที่ครอบครัวอดีตสามีเคยมีต่อเธอในอดีต

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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หญิงแซ่หลิน มณฑลเหอหนาน มณฑลกวางตุ้ง อดีตแม่สามี ความรักครอบครัว

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