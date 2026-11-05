หญิงเหอหนานบิน 1,000 ก.ม. รับอดีตแม่สามี 70 ปี อยู่ด้วยกัน
หญิงแซ่หลินจากมณฑลเหอหนานบินกว่า 1,000 กิโลเมตร ไปรับอดีตแม่สามีวัย 70 ปี อยู่ด้วยกันที่กวางตุ้ง แม้จะหย่าร้าง 12 ปี แต่ยังคงความเคารพ
หญิงแซ่หลิน จาก มณฑลเหอหนาน ตัดสินใจเดินทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร นั่งเครื่องบินตรงมายัง มณฑลกวางตุ้ง เพื่อรับ อดีตแม่สามี วัย 70 กว่าปี ไปอยู่ด้วยกัน โดยเรื่องราวนี้กลายเป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจต่อชาวเน็ตจำนวนมากที่ติดตามข่าว
ความสัมพันธ์หลังหย่าร้างที่ยังคงแน่นแฟ้น
หลินแต่งงานกับอดีตสามีตั้งแต่เธอมีอายุ 20 ปี และใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันกับฝ่ายชายนานประมาณ 5 ปี ก่อนจะตัดสินใจหย่าร้างเมื่อ 12 ปีก่อน แม้ว่าชีวิตคู่จะสิ้นสุดลง แต่ความสัมพันธ์และความเคารพที่หลินมีต่ออดีตพ่อแม่ว่ายังไม่จางหายเลยแม้แต่น้อยAlso readม็อบรถบรรทุกบุกกระทรวงพลังงาน จี้ตรึงดีเซล 35 บาท 1 ปี ขีดเส้น 60 วัน ก่อนยกระดับ
หลินยังคงเรียกอดีตแม่สามีว่า แม่ เนื่องจากครอบครัวของอดีตสามีปฏิบัติตัวต่อเธอเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างอดีตลูกสะใภ้กับแม่สามีไม่เลือนลางไปตามกาลเวลา
การดูแลลูกหลังหย่าและคำเตือนจากแม่
หลังการหย่าร้าง ลูกๆ ทั้งสองของทั้งคู่ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านของอดีตสามีเป็นเวลานานถึง 10 ปี ซึ่งในอดีตแม่สามีไม่เคยตำหนิหลินในเรื่องนี้เลย ตรงกันข้ามกับกลับคอยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบอยู่เสมอ
อดีตแม่สามียังเคยเตือนหลินให้ระวังอย่าหักโหมทำงานหนักเกินไป แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่ออดีตลูกสะใภ้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คงอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม
เหตุการณ์สูญเสียและการตัดสินใจเดินทาง
ในปี 2024 อดีตพ่อสามีได้เสียชีวิตลง และในปีถัดมา อดีตสามีของหลินก็จากไปอีกคน ทำให้อดีตแม่สามีต้องอยู่บ้านตามลำพัง แม้ลูกๆ อีก 5 คนของอดีตสามีจะพร้อมรับไปดูแล แต่อดีตแม่สามีกลับต้องการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ เคยอยู่ร่วมกันกับสามี ลูกชาย และหลานๆ
ด้วยความหึงห่วงหลินจึงตัดสินใจเดินทางไกลมารับอดีตแม่สามีไปอยู่ด้วยกันที่มณฑลเหอหนาน เพื่อตอบแทนบุญคุณและความดีที่ครอบครัวอดีตสามีเคยมีต่อเธอในอดีต
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