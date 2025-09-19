หญิงสาวพยายามกระโดดสะพานลอยที่สมุทรปราการ พักระงับกระตือรือร้นโดดลงมา

เหตุการณ์หญิงสาวพยายามกระโดดสะพานลอยในสมุทรปราการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยสามารถเกลี้ยกล่อมหญิงสาวได้สำเร็จ
วันที่ 19 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวจังหวัด สมุทรปราการ รายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น.
ของวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวนั่งร้องไห้ห้อยขาจากบนสะพานลอยเกรงว่าจะก่อเหตุกระโดดลงมา เหตุเกิดบนสะพานลอยถนนเทพรัตน กิโลเมตรที่ 19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังรับแจ้ง ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมด้วย กู้ภัยบางพลี เร่งรัดเดินทางไปตรวจสอบ ที่บริเวณสะพานลอยช่วงบนเหนือเลนด่วน พบว่าหญิงคนดังกล่าว นั่งร้องไห้อยู่บนราวสะพานลอย โดยหันหน้าออกด้านนอก พร้อมที่จะกระโดดลงมาได้ตลอดเวลา สมทบกับทีม ตำรวจสายตรวจและกู้ภัย กำลังรีบขึ้นไปด้านบนสะพานลอย เพื่อเข้าพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนกระทั่ง หญิงสาวคนดังกล่าว ยอมไว้ใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนายหนึ่งเข้าใกล้ตัว กู้ภัยจึงเข้าเกลี้ยกล่อมและพูดคุยต่อจนกระทั่ง จ.ส.ต.พิทวัส ทัพขวา และ จ.ส.ต.สิทธิศักดิ์ ละวรรณวงศ์ ผบ.หมู่ งานป้องกันและปราบปราม สภ.บางพลี เดินทางมาถึง จึงตัดสินใจคว้าตัวหญิงดังกล่าว ดึงกลับเข้ามาด้านในได้อย่างปลอดภัย ขณะที่เจ้าตัวยังคงร้องไห้ฟูมฟายจนขาดสติ ตำรวจต้องพูดคุยและเกลี้ยกล่อมอีกครั้งกลางสะพานลอยจนกระทั่งเธออารมณ์เย็นลงและสติกลับคืนมา ตำรวจจึงพาตัวลงมาจากสะพานลอยและติดต่อทางสามีของเธอเพื่อให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกัน สุดท้ายจบลงได้ด้วยดี หญิงสาวคนดังกล่าวยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่และรับปากจะไม่ก่อเหตุอีกครั้งก่อนจะขอตัวเดินกลับห้องพักไป ซึ่งอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุนายศราวุฒิ ปานแก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง จุด สภ.บางพลี ผู้ที่เข้าไปเกลี้ยกล่อมและชาร์จตัวหญิงสาวคนดังกล่าว บอกว่า หลังจากที่กู้ภัยได้รับการประสานจาก สภ.บางพลี จึงนำกำลังรีบเดินทางมาตรวจสอบ พอมาถึงก็พบว่าหญิงคนดังกล่าว นั่งร้องไห้เกาะเสาหลังคาสะพานลอยห้อยขาออกไปด้านนอกสะพาน จึงพยายามเดินเข้าใกล้และขอคุยกับหญิงคนดังกล่าวกระทั่งเขาไว้ใจและยอมให้เข้าใกล้ จึงพูดจาโน้มนาวรอจังหวะที่สายตรวจมาสมทบจึงส่งสัญญาณชาร์จตัวดึงกล่าวเข้าด้านในได้อย่างปลอดภัย ส่วนสาเหตุมาจากปัญหาทางครอบครัวที่ผู้ก่อเหตุน้อยใจฝ่ายชายเพราะถูกสั่งห้ามไปมีคนอื่น ทั้งที่ฝ่ายชายก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่มาคบกับตนเองโดยที่ตอนแรกตัวเองไม่ทราบมาก่อน พอมาทราบภายหลังจึงหวังประชดฝ่ายชายจนเกิดมีปากเสียงกันและเกิดอารมณ์น้อยใจตัดสินใจจะมาก่อเหตุ กระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้ทัน และตำรวจได้ให้ข้อคิดกลับไปจนเธอมีสติกลับมาจากวังวนดังกล่า
สมุทรปราการ สะพานลอย หญิงสาว พยายามกระโดด กู้ภัย เกลี้ยกล่อม
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
ศึกลูกหนังขาสั้น 'กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2025' 'อสช ศรีราชา' ฟอร์มสด อัด 'กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์' ขาดลอย 3-0วันที่ 4 สิงหาคม 2568 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก.
อ่านเพิ่มเติม »
กรุงศรี หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ลดต้นทุนการเงิน มีผล 18 ส.ค.68กรุงศรี ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ลดต้นทุนการเงิน มีผล 18 ส.ค.68 วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.
อ่านเพิ่มเติม »
Liveness Detection คืออะไร หลัง กสทช. บังคับใช้ Liveness Detection ป้องกันสวมรอยลงทะเบียนซิมทั่วประเทศLiveness Detection คืออะไร หลังเตรียมบังคับใช้ป้องกันสวมรอยลงทะเบียนซิม โดยเริ่มใช้งาน 18 สิงหาคม 2568 ทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม »
RBFเดินหน้าตลาดตปท. พร้อมรง.ใหม่ในอินเดีย เสริมศักยภาพเติบโตครึ่งปีหลังRBF เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ พร้อมโรงงานใหม่ในอินเดีย เสริมศักยภาพการเติบโตครึ่งปีหลัง วันที่ 18 สิงหาคม 2568 พ.ท.พญ.
อ่านเพิ่มเติม »
เคลียร์ 378 คดีเลือกตั้ง “สส.” ปี 66 “กกต.” สั่งดำเนินอาญา 5 คดีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาคำร้องและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ในช่วงปี 2566-2568 โดยครอบคลุมการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค.
อ่านเพิ่มเติม »
“ศาลรธน.”ตีตก “3 คำร้อง” ขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีสถานะ “อุ๊งอิ๊งค์”“ศาลรธน.”ตีตก “3 คำร้อง” ขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีสถานะ “อุ๊งอิ๊งค์” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวเลขที่ 34/2568 ถึงผลการประชุมปรึกษาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องพิจารณาที่ 18/2568 กรณีคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาคดีและมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.
อ่านเพิ่มเติม »