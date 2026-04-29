หญิงวัย 65 ปี อ่างทอง ไว้ผมผีช่อ ยาวกว่า 1 เมตร เชื่อเคยตัดแล้วป่วย

พบหญิงวัย 65 ปี ชาวอ่างทอง ไว้ผมผีช่อความยาวกว่า 1 เมตร เชื่อว่าการตัดผมเคยทำให้ป่วยติดเตียง จึงปล่อยยาวตามธรรมชาติกว่า 10 ปี พร้อมข่าว DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันพบปริมาณน้ำมันเพิ่ม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทอง ตำบลพะเยา อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ได้เกิดเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาและเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่ เมื่อนางบุญชู ฉัตรแก้ว หญิงวัย 65 ปี ชาวตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก เดินทางมาจับจ่ายซื้อของในตลาด ปรากฏว่านางบุญชูมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นคือการไว้ ผมผีช่อ หรือ ผมผีผูก ซึ่งมีความยาวเกินกว่า 1 เมตร และมีการถักเป็นลวดลายสวยงาม โดยปลายผมถูกจัดแต่งให้มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็น จากการสอบถาม นางบุญชูได้เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังการไว้ ผมผีช่อ อันน่าสนใจว่า เธอเริ่มไว้ผมลักษณะนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้เคยทำการตัดผมออกไปครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นกลับต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง จนต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานกว่าจะหายดี เมื่อร่างกายกลับมาแข็งแรงดีแล้ว นางบุญชูจึงตัดสินใจบวชชีเพื่อทำบุญและขอพร หลังจากลาสิกขาบทแล้ว เธอก็ปล่อยให้ผมยาวตามธรรมชาติโดยไม่ทำการตัดแต่งใดๆ อีกเลย ทำให้ผมค่อยๆ พันกันเป็นกระจุกแน่นคล้ายสังกะตัง หรือเดรดล็อกธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ผมผีช่อ หรือ ผมผีผูก นางบุญชูเล่าว่าการดูแล ผมผีช่อ ของเธอนั้นไม่ยุ่งยากนัก เพียงแค่สระผมทุกๆ 2 วัน และเป่าให้แห้ง ส่วนการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ โดยผมจะจับตัวกันเป็นแพหรือเปียแน่นหนาโดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ช่วย ความเชื่อ เกี่ยวกับ ผมผีช่อ หรือ ผมผีผูก นั้นมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ บางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์และห้ามตัดเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยหรืออันตรายต่างๆ ในขณะที่บางคนกลับเชื่อว่าเป็นของดีที่สามารถช่วยให้คงกระพันและแคล้วคลาดจากอันตรายได้ ผมผีช่อ ส่วนใหญ่มักจะปรากฏอยู่บริเวณด้านหลังศีรษะ และเป็นที่สังเกตว่าการเกิด ผมผีช่อ มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีบุญบารมี หรือผู้ที่เคยทำบุญกุศลมาในชาติก่อนๆ นอกจากเรื่องราวของนางบุญชูแล้ว ยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันกลางเมือง อ่างทอง ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) ซึ่งพบว่ามีน้ำมันในคลังเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง คิดเป็นปริมาณกว่า 350,000 ลิตร โดย DSI ได้แจ้งข้อหาแก่บริษัทน้ำมันที่ไม่ดำเนินการออกใบขนส่งให้แก่คลังน้ำมัน อ่างทอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการน้ำมันเชื้อเพลิ.
