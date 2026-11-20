หญิง รฐา ห่วงพิษน้ำปนเปื้อนขยะอันตราย เรียกร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาจริง
นักร้องและนักแสดงหญิง รฐา โยกภัย ออกมาแสดงความกังวลต่อวิกฤตน้ำเสียปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ ย้ำผลกระทบวงกว้างต่อภาคเกษตรกรรมและสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้าจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง
หญิง รฐา โยกภัย นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ออกมาเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤต สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากขยะอันตรายที่ปะปนอยู่ในแหล่งน้ำสำคัญหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองจากสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานี้
หญิง รฐา แสดงความกังวลปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในฐานะประชาชนคนหนึ่งและลูกหลานชาวบัน เทิง หญิง รฐา ได้สะท้อนความรู้สึกหนักใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งคุณภาพอากาศและแหล่งน้ำกำลังเสื่อมโทรมลงอย่างมาก เธอระบุชัดเจนว่าปัญหาขยะพิษไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่เป็นสะสมมายาวนานหลายปีจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงจากภาครัฐAlso readวิเคราะห์บอล ราชบุรี พบ พีที ประจวบ (21 พ.ย.69) : ราชบุรีมีแต้มในบ้าน
เธออธิบายว่าก่อนหน้านี้เรื่องปัญหานี้มักไม่เป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ทำให้ขาดความตระหนักร่วมกันจากสาธารณชน แต่มาถึงขณะนี้สถานการณ์ได้ก้าวมาถึงทางตันหรือจุดสุดยอดของความเสียหายแล้ว ทำให้กระบวนการแก้ไขหรือฟื้นฟูกลับมาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและใช้เวลานานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สิทธิ์พื้นฐานในการหายใจและดื่มกิน
หญิง รฐา ชี้ให้เห็นว่าสิทธิพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ทุกคนคือการมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจ และน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค การที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการเอาชีวิตรอดโดยตรง เธอเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการกีดกั้น
หลายคนอาจยังมองว่าปัญหามลพิษเป็นเรื่องของผู้อื่นหรืออยู่ในพื้นที่เฉพาะ แต่ความจริงแล้วสายน้ำทุกสายในลุ่มน้ำต่างก็เชื่อมโยงไหลมาบรรจบกันที่จุดเดียวกัน ระบบนิเวศทางน้ำจึงทำงานแบบรวมศูนย์ ดังนั้นมลพิษที่เกิดที่จุดหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่ downstream ลงมา inevitably โดยไม่มีข้อยกเว้น
ผลกระทบรุนแรงต่อภาคเกษตรและเศรษฐกิจ
ประเด็นที่สำคัญและน่าเป็นหวั่นที่สุดคือผลกระทบที่ส่งตรงต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของประเทศ หญิง รฐา ชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการบริโภคอาหารของประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความอยู่รอดของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากแหล่งเหล่านี้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
เมื่อแหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษจากขยะอันตราย เส้นทางการผลิตทางการเกษตรก็ถูกตัดขาดหรือปนเปื้อน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรและมูลค่าส่งออกสินค้าทางการเกษตรของชาติ หากภาคนี้ถูกกระทบรุนแรง เงินตราที่ไหลเข้าสู่ประเทศจากภาคส่งออกย่อมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสุดท้ายความเสียหายนี้จะกระเพื่อมกลับมากระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความอยู่รอดของประชาชนทุกคนในชาติ
เสียงเรียกร้องให้รัฐเข้าจัดการอย่างจริงจัง
แม้ว่าตัวเธอและประชาชนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมหรือนโยบายได้โดยตรง แต่หญิง รฐา ยืนยันว่าเราสามารถและควรจะใช้สิทธิในการแสดงออกและส่งเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วน เธอมองว่านี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจรัฐที่ต้องจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการแก้ที่ปลายเหตุ
เธอหวังว่าจะมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยความเร่งด่วนและมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เพื่อหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็นก้าวแรกสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
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