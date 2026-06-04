ส.อ.ท. หนุน SME ปรับตัวสู่ยุค AI พร้อมชู Intelligent Industry กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันนโยบาย Intelligent Industry เน้นใช้ AI และดิจิทัลเพิ่มขีดแข่งขัน ขณะที่ SME ไทยเผชิญความท้าทายจากต้นทุนและสินค้าราคาถูก แนะปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมชูโอกาสจาก FDI ด้านดาต้าเซ็นเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส. อ. ท.
) ยังคงเดินหน้านโยบาย 'Intelligent Industry' อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อภาคธุรกิจมีรายได้และกำลังซื้อเพียงพอ ดังนั้นการกระตุ้นอุปสงค์ การสนับสนุนสินเชื่อ และการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการจึงเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปในระยะต่อไป ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ยังคงเปราะบางและเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME รวมถึงค่าครองชีพของประชาชน แม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เช่น โครงการคนละครึ่ง แต่ยังจำเป็นต้องยกระดับมาตรการ 'ไทยช่วยไทย พลัส' ให้มีบทบาทมากขึ้น โดยขยายผลไปยังผู้ประกอบการทุกขนาด รวมถึงธุรกิจรายใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินอย่างทั่วถึงและสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจในวงกว้าง สถานการณ์ของ SME ในปัจจุบันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากข้อมูลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตต่อเนื่องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่อ่อนแอลง ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี และผลิตภาพการผลิตที่ชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ตามต้นทุนที่แท้จริง อีกปัจจัยที่ซ้ำเติมคือการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ ทำให้ SME ไทยต้องแข่งขันด้านราคาอย่างเสียเปรียบ นายแสงชัย ตั้งตรงไพศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางรอดสำคัญของ SME ไม่ใช่การแข่งขันด้านราคา แต่ต้องเร่งปรับตัวด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรฐานต่างๆ มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในระยะยาว แม้เศรษฐกิจจะเผชิญความท้าทาย แต่ยังมีโอกาสใหม่ที่ SME สามารถต่อยอดได้ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ธุรกิจด้านสุขภาพและความยั่งยืน ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากและต้องการผู้ประกอบการในประเทศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐเร่งปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า รวมถึงผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียวที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบและผู้ประกอบการภายในประเทศ นายแสงชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า วาระเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้มี 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ และการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป พร้อมเร่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านแรงงานและเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SME โดยเฉพาะธุรกิจดั้งเดิมอย่างร้านอาหารและค้าปลีกรายย่อยที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน สะท้อนว่าโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่เป็นวิกฤตความเชื่อมั่นที่บั่นทอนการตัดสินใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ มาตรการกระตุ้นระยะสั้นของภาครัฐอาจช่วยบรรเทาผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว หากประเทศไทยไม่เร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการลดคอร์รัปชัน ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับระบบการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ภาคอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยพบว่าลูกค้าจำนวนมากแม้จะมียอดจองและมีศักยภาพในการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย แต่กลับตัดสินใจชะลอหรือยกเลิกการซื้อด้วยความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ การจ้างงาน และความไม่แน่นอนในอนาคต ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญต้นทุนทางการตลาดที่สูงขึ้นและกระทบต่อกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงสินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาด้านความเชื่อมั่นที่ลุกลามไปสู่การตัดสินใจใช้จ่ายของผู้บริโภค เพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าว เสนาฯ ปรับกลยุทธ์ด้วยการชะลอการลงทุนโครงการใหม่ มุ่งลดภาระหนี้และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ควบคู่กับการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่กลุ่มรายได้ประจำ และ Green Energy ผ่านการขยายธุรกิจติดตั้งโซลาร์และบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้แนวคิด 'Sena Green' เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่และลดการพึ่งพาตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านเดียว สะท้อนแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจในระยะยา
SME AI Intelligent Industry เศรษฐกิจไทย การปรับตัว
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