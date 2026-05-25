ส.อ.ท. ประเมินโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" สามารถขับเคลื่อน GDP ของ SMEs เพิ่ม 35‑40 % หากดำเนินมาตรการครบวงจร

สำนักงานการคมนาคมและเทคโนโลยีให้ข้อเสนอแนะว่าการบังคับใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการสนับสนุน Automation‑AI จะทำให้โครงการไทยช่วยไทย พลัสกระตุ้นการเติบโตของ SMEs ได้ถึง 35‑40 % ของ GDP
สำนักงานการคมนาคมและเทคโนโลยี (ส. อ. ท.
) ได้ทำการประเมินผลของโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส" พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าหากโครงการนี้ดำเนินมาตรการครบวงจรตามแผนที่วางไว้ จะสามารถกระตุ้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้สูงถึง 35‑40 % การประเมินดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงมาตรการหลายด้าน ได้แก่ การกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค การเพิ่มการลงทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาทักษะของแรงงาน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ทั้งนี้ส.
อ. ท. แสดงความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของรัฐอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นหัวใจหลักที่ทำให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมา
