ส.อ.ท. เสนอยุทธศาสตร์ 5I พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย มุ่งเป้าสินค้า MiT และพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลักดันแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ 5I พร้อมเสนอรัฐเร่งรัดแผน PDP และเปิด Direct PPA เพื่อยกระดับ SMEs และสร้างฐานการผลิตสีเขียวระดับอาเซียน
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส. อ. ท.
ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการหารือกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมและพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางความผันผวนและความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยทาง ส. อ.
ท.
ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ภายใต้ชื่อ The New Chapter of Thai Industry: Empowering Growth with 5-I ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือ Innovation & Creative Industry หรือ I2 ที่มุ่งผลักดันการใช้นวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ในส่วนของโครงสร้างสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมกว่า 16,000 ราย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 48 กลุ่ม และมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศถึง 76 จังหวัด โดยจุดที่น่าสนใจคือสมาชิกกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 5.7 ล้านล้านบาท ดังนั้นการที่ ส.
อ. ท. มุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้า Made in Thailand หรือ MiT จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น โดยทาง ส. อ.
ท.
ได้เสนอให้ภาครัฐใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผลักดันให้มีการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรอง MiT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของวงเงินเป้าหมายรวม 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 เพื่อให้เม็ดเงินจากภาครัฐไหลเวียนเข้าสู่ภาคการผลิตในประเทศโดยตรง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ SMEs เติบโตได้ แต่ยังเป็นการรักษาการจ้างงานและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับแรงงานไทยในวงกว้าง อีกหนึ่งประเด็นเร่งด่วนที่ ส.
อ. ท.
ให้ความสำคัญคือความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อรองรับแรงกดดันจากมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยได้เสนอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2026 ให้รวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งเสนอให้เปิดระบบการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดโดยตรง หรือ Direct PPA ภายในปี 2569 เพื่อให้ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และค่าบริการโครงข่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเร่งลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว และก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานชีวภาพของอาเซียน หรือ ASEAN Bioenergy Hub รวมถึงเป็นฐานการผลิตสีเขียวและอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรือ Green Manufacturing Base ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกยุคคาร์บอนต่ำ นอกจากการส่งเสริมด้านพลังงานและเศรษฐกิจแล้ว ส.
อ. ท.
ยังได้เสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการปลดล็อกข้อจำกัดด้านพลังงานสะอาด เช่น การลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ การบูรณาการใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนให้รวมเป็นหนึ่งเดียว และการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service รวมถึงการนำระบบใบอนุญาตหลัก หรือ Super License มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ Digital Smart Logistics และการยกระดับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และที่สำคัญคือการเสนอให้รื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.
เพื่อให้เกิดการประสานงานและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Made In Thailand พลังงานสะอาด Smes แผน PDP
