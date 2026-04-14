ส.อ.ท. เผยโรงงานปิดกิจการพุ่ง 58% เตือน Stagflation จากวิกฤตพลังงานและแรงกดดันรอบด้าน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานตัวเลขโรงงานปิดกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงต้นปี 2569 พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อชะงักงัน (Stagflation) จากผลกระทบของวิกฤตพลังงานและปัจจัยกดดันรอบด้านที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม
ส.อ.ท. รายงานตัวเลข โรงงานปิดกิจการ ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 พุ่งสูงถึง 58.43% ในขณะที่โรงงานเปิดใหม่ลดลงอย่างมากถึง 60.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงภาวะชะลอตัวของ การลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน สถานการณ์ดังกล่าวได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้ง วิกฤตพลังงาน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิต และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
วิกฤตพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นกว่า 60% แตะระดับ 48.40 บาทต่อลิตร ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ภาคการผลิตยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญ เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และอะลูมิเนียม ซึ่งส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นระหว่าง 10-30% ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงซบเซา สถานการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อชะงักงัน หรือ Stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจเติบโตช้า
นอกจากปัจจัยด้านพลังงานแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งไทยถูกจับตาภายใต้มาตรา 301 เนื่องจากเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม แม้จะมีการเจรจาหยุดยิง แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถเปิดด่านได้เมื่อไหร่ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุปะทะระลอกใหม่อีกด้วย ปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศในช่วงการเลือกตั้งก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจ อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 60% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการผลิตที่ซบเซา และการลงทุนใหม่ที่ชะลอตัว ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่า 2% ในไตรมาสแรกของปี 2569
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ให้ความเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการค้าของผู้ประกอบการอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะเปราะบาง และจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเท
สู้วิกฤต 'สงครามลากยาว' มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องแม่นยำสงครามที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านราคาพลังงานที่สูงขึ้น และเสี่ยงต่อภาวะ Stagflation (เศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อสูง) รัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและพื้นที่ทางการคลังที่เหลือน้อย ทำให้ไม่สามารถออกมาตรการช่วยเหลือแบบวงกว้าง เช่น...
พาณิชย์จัดโปรฯ ‘ไทยช่วยไทย’ รับสงกรานต์ ลดราคาสินค้าสูงสุด 58%กระทรวงพาณิชย์เปิดแคมเปญ ‘ไทยช่วยไทย’ ร่วมกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พาณิชย์ชวนซื้อสินค้า 'ไทยช่วยไทย' ค้าส่ง - ค้าปลีก หั่นราคาสูงสุด 58%พาณิชย์ชวนซื้อสินค้า 'ไทยช่วยไทย' ห้างค้าส่ง - ค้าปลีกทั่วไทย หั่นราคาสูงสุด 58% กว่า 3,000 รายการ ลดภาระ ลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ
