ส.ส.เพื่อไทยชง 'อว.' เร่งวิจัยปุ๋ยไทย สู้พ่อค้าฉวยโอกาส-เชื่อ 'สุริยะ' เจรจาปุ๋ยรัสเซียสำเร็จ

นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพงในระยะยาว โดยเรียกร้องให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยการเกษตรทั่วประเทศเร่งวิจัยและพัฒนาปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า ขณะเดียวกันก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาซื้อปุ๋ยจากรัสเซียของ รมว.เกษตรฯ จะประสบความสำเร็จ สามารถชดเชยการขาดแคลนและลดราคาปุ๋ย ช่วยเหลือเกษตรกรจากกลุ่มพ่อค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างมหาโหด
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรทางทะเลที่สำคัญ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ประมาณหนึ่งในห้าของปริมาณการค้าน้ำมันของโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึง ปุ๋ย ยูเรีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อภาค การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือการทำนาของเกษตรกรไทย ปัญหาดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้ว
ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีกว่าที่สถานการณ์ต่างๆ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเจรจาการค้ากับรัฐบาลของประเทศรัสเซีย เพื่อขอซื้อปุ๋ยในปริมาณมาก ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยตรง เพื่อชดเชยการขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลก และที่สำคัญคือสามารถลดราคาปุ๋ยลงได้อย่างแน่นอน โดยนายนพพลแสดงความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการนี้จะเปิดทางเลือกให้แก่เกษตรกรมากขึ้น และทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงปุ๋ยในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทย นอกจากนี้ การนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียยังเป็นการตัดกำลังกลุ่มพ่อค้าปุ๋ยในประเทศที่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์สงครามโลก ปรับขึ้นราคาปุ๋ยอย่างมหาโหด จากราคาเดิมที่เคยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 800 บาทต่อกระสอบ เพิ่มสูงขึ้นไปถึง 1,400 บาทต่อกระสอบ ซึ่งเป็นการสร้างภาระต้นทุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนและราคาปุ๋ยอย่างยั่งยืนในระยะยาว นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ได้ฝากข้อเสนอแนะและเรียกร้องไปยัง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยขอให้ท่านได้มอบนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน ให้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั่วประเทศไทย ได้หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยเพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ หากประเทศไทยสามารถคิดค้นและพัฒนาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ และชนิดพืชที่ปลูกในประเทศไทยได้สำเร็จ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม และลดการพึ่งพาการนำเข้าจากภายนอกได้อย่างแท้จริง นายนพพลย้ำด้วยว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอน และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยอย่างเต็มที
