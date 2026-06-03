เจสส์ อาซาโต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคแรงงานยื่นฟ้องบริษัท xAI ของอีลอน มัสก์ต่อศาลสูงอังกฤษ เนื่องจากระบบ AI "Grok" ถูกใช้สร้างภาพและวิดีโอเชิงเพศปลอมโดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อกำหนดบรรทัดฐานความรับผิดชอบของผู้พัฒนา AI
ส. ส.
เจสส์ อาซาโต แห่งพรรคแรงงานของสหราชอาณาจักรได้ยื่นฟ้องบริษัท xAI ของอีลอน มัสก์ต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยอ้างว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ชื่อ "Grok" ของบริษัทได้ถูกนำไปสร้างภาพและวิดีโอเชิงเพศปลอมโดยไม่ได้รับความยินยอมของเธอ ทำให้ชื่อเสียงและความเป็นส่วนตัวของอาซาโตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง การฟ้องครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเรียกร้องให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ยังมุ่งสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของ AI ในระดับสากล ตามแถลงการณ์ของอาซาโต เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เธอระบุว่า "Grok" ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X (เดิมคือ Twitter) กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลหลายประเทศหลังจากได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสื่อเชิงเพศของบุคคลโดยไม่ได้รับการยินยอม หนึ่งในกรณีที่โดดเด่นคือการนำเทคโนโลยีนี้สร้างสื่อลามกแบบดีปเฟก (Deepfake Pornography) ซึ่งถูกใช้ทำลายภาพลักษณ์ของผู้หญิงรวมถึงเด็กหลายคน อาซาโตย้ำว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการออกแบบระบบของผู้พัฒนาที่ให้ความสามารถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์หลัก อาซาโตได้ชี้ให้เห็นว่า "ความสามารถในการสร้างสื่อเชิงเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการใช้ผิดรูปแบบของผู้ใช้ แต่เป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจออกแบบของผู้สร้างระบบ" เธอจึงใช้คดีนี้เป็นเครื่องมือเพื่อบังคับให้บริษัท xAI ปรับปรุงและกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนสำหรับฟีเจอร์การสร้างสื่อของ AI รวมถึงการเพิ่มมาตรการป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล การดำเนินคดีของอาซาโตถือเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของนักการเมืองในระดับชาติที่ใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยี AI อย่างเป็นระบบ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ AI ทั้งในสหราชอาณาจักรและระดับนานาชาติในอนาค
Elon Musk Xai Grok Deepfake Pornography Jess Asato
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