ส.ส.พูนศักดิ์ จี้รัฐ เร่งตั้งคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบไฟไหม้บ่อขยะอันตราย หลังลามถึงหลุมฝังกลบ

ส.ส.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ร้องรัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรและภาคประชาชน ร่วมตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะชุมชนที่ลามถึงหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมอันตรายในจังหวัดสระบุรี ชี้บริษัทฯ ชี้แจงไม่ครอบคลุม มีคำถามสำคัญที่รัฐต้องตอบ.
นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความกังวลและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไฟไหม้จากบ่อขยะชุมชนได้ลุกลามไปถึงหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมอันตราย ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ส.ส.พูนศักดิ์ เน้นย้ำว่า คณะกรรมการชุดนี้ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากสภาวิศวกร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านวิศวกรรม และตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบด้าน และสะท้อนความต้องการและความกังวลของชุมชนได้อย่างแท้จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2569 บริเวณพื้นที่ที่ใช้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเป็นการชั่วคราว และสามารถควบคุมเพลิงได้ในวันต่อมา วันที่ 15 เมษายน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมแผ่นปิดคลุม HDPE ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 22 เมษายน อย่างไรก็ตาม การชี้แจงดังกล่าวดูเหมือนจะยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่น่ากังวลทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นใน “หลุมฝังกลบของเสียอันตราย” โดยตรง ไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ชั่วคราวตามที่บริษัทฯ แถลงข่าว ซึ่งทำให้เกิดคำถามสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งตอบให้กระจ่าง
ส.ส.พูนศักดิ์ ได้ตั้งคำถามสำคัญ 4 ข้อที่ต้องการคำตอบจากรัฐบาล โดยมีประเด็นหลักดังนี้ ประการแรก คือ ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการ ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชั้นรองพื้นของหลุมฝังกลบ ซึ่งประเด็นนี้ ส.ส.พูนศักดิ์ แสดงความเห็นว่า การตรวจสอบโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเพียงหน่วยงานเดียว อาจจะไม่เพียงพอ ประการที่สอง คือ ใครจะเป็นผู้ยืนยันถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ โดย ส.ส.พูนศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตว่า อาจไม่ได้เกิดจากปั๊มสารเคมีดับกลิ่นตามที่บริษัทฯ แจ้งเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับระบบรวบรวมก๊าซ หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามมาตรการจัดการหลุมฝังกลบอันตรายตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก
ประการที่สาม เป็นคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำดับเพลิงที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ ว่ามีใครเป็นผู้รับรองได้บ้างว่าน้ำดับเพลิงดังกล่าวไม่มีการปนเปื้อนของสารอันตราย เช่น ไดออกซินหรือโลหะหนัก และระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ สามารถรองรับน้ำที่ปนเปื้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ประการสุดท้าย คือ ใครจะเป็นผู้ชี้แจงและให้คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้สั่งการให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการน้ำฝนที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยมีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ ว่าในปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วอย่างไร และมาตรการที่ดำเนินการนั้นเพียงพอหรือไม่
ส.ส.พูนศักดิ์ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ตนเองไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพียงหน่วยงานเดียวที่จะสามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและมีมิติหลากหลายเช่นนี้ได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานอิสระขึ้นมา เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ “หลุมฝังกลบของเสียอันตราย” ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่ควรปล่อยให้เกิดความคลุมเครือหรือถูกมองข้ามไป การตั้งคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและมั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภา
ไฟไหม้บ่อขยะ ขยะอันตราย ส.ส.พูนศักดิ์ สภาวิศวกร การตรวจสอบ