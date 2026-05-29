ส.ส.ชวน หลีกภัย ยื่นหนังสือกลางสภาฯ เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือวัดค้างค่าสาธารณูปโภคต่อเนื่อง

ส.ส.ชวน หลีกภัย นำเสนอข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกกรอบเวลาช่วยเหลือวัด 3 เดือนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องการประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีให้วัดทั่วประเทศรับทราบ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลา 09.00 น.
ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณากฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับโอกาสในการเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง หนึ่งในนั้นคือส. ส.
ชวน หลีกภัย สมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือหารือฉบับที่สองต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐดำเนินการแก้ไขวิกฤตการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของวัดหลายแห่งทั่วประเทศ หนังสือดังกล่าวอ้างอิงถึงการสอบถามโดยตรงของส. ส.
ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2568 เกี่ยวกับสถานการณ์การค้างชำระค่าน้ำค่าไฟของวัดต่าง ๆ ที่เกิดจากจำนวนผู้บูชาลดลงอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับพฤติการณ์ผิดศีลของพระสงฆ์บางรูปที่ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศาสนาพุทธเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ศรัทธาเข้าวัดทำบุญและสนับสนุนการดำเนินกิจการของวัดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ศาสตราจารย์ ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาและพร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงการใช้เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหากจำเป็น อย่างไรก็ตามหลังจากการตอบรับครั้งนั้น คณะรัฐมนตรีได้ออกมามติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เพื่อจัดตั้งมาตรการช่วยเหลือวัดที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาช่วยเหลือเพียงสามเดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์มติอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้วัดส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือและไม่สามารถดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดได้ ส่งผลให้หลายวัดยังคงต้องแบกรับภาระหนี้สินสะสมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส.
ชวน หลีกภัยจึงได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าวโดยการยกเลิกกรอบเวลาสามเดือนและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตศรัทธาจะคลี่คลาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าหากมีมาตรการใดๆ รัฐบาลต้องทำการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งให้วัดทั่วประเทศรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้วัดทุกแห่งสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเท่าเทียม การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาพุทธ รวมถึงการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ในสถานะอันมั่นคง ส.
ส. ชวนยังย้ำว่าความศรัทธาของประชาชนต่อศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย หากความศรัทธาถูกทำลาย จะส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การให้ความช่วยเหลือวัดในลักษณะต่อเนื่องจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่มรฐานและเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูศรัทธาในระดับชุมชนอย่างยั่งยื
