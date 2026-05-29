Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ส.ส.ชวน หลีกภัย ยื่นหนังสือกลางสภาฯ เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือวัดค้างค่าสาธารณูปโภคต่อเนื่อง

การเมือง News

ส.ส.ชวน หลีกภัย ยื่นหนังสือกลางสภาฯ เรียกร้องมาตรการช่วยเหลือวัดค้างค่าสาธารณูปโภคต่อเนื่อง
วัดค้างค่าไฟคณะรัฐมนตรีศาสนาพุทธ
📆5/29/2026 4:39 AM
📰siamrath_online
114 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 63%

ส.ส.ชวน หลีกภัย นำเสนอข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกกรอบเวลาช่วยเหลือวัด 3 เดือนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องการประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีให้วัดทั่วประเทศรับทราบ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลา 09.00 น.

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณากฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับโอกาสในการเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง หนึ่งในนั้นคือส. ส.

ชวน หลีกภัย สมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ยื่นหนังสือหารือฉบับที่สองต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐดำเนินการแก้ไขวิกฤตการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของวัดหลายแห่งทั่วประเทศ หนังสือดังกล่าวอ้างอิงถึงการสอบถามโดยตรงของส. ส.

ต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2568 เกี่ยวกับสถานการณ์การค้างชำระค่าน้ำค่าไฟของวัดต่าง ๆ ที่เกิดจากจำนวนผู้บูชาลดลงอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับพฤติการณ์ผิดศีลของพระสงฆ์บางรูปที่ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศาสนาพุทธเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ศรัทธาเข้าวัดทำบุญและสนับสนุนการดำเนินกิจการของวัดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ศาสตราจารย์ ดร.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาและพร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงการใช้เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหากจำเป็น อย่างไรก็ตามหลังจากการตอบรับครั้งนั้น คณะรัฐมนตรีได้ออกมามติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เพื่อจัดตั้งมาตรการช่วยเหลือวัดที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาช่วยเหลือเพียงสามเดือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์มติอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้วัดส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือและไม่สามารถดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดได้ ส่งผลให้หลายวัดยังคงต้องแบกรับภาระหนี้สินสะสมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส.

ส.

ชวน หลีกภัยจึงได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าวโดยการยกเลิกกรอบเวลาสามเดือนและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าวิกฤตศรัทธาจะคลี่คลาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าหากมีมาตรการใดๆ รัฐบาลต้องทำการเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งให้วัดทั่วประเทศรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้วัดทุกแห่งสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเท่าเทียม การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาพุทธ รวมถึงการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ในสถานะอันมั่นคง ส.

ส. ชวนยังย้ำว่าความศรัทธาของประชาชนต่อศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย หากความศรัทธาถูกทำลาย จะส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การให้ความช่วยเหลือวัดในลักษณะต่อเนื่องจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่มรฐานและเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูศรัทธาในระดับชุมชนอย่างยั่งยื

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamrath_online /  🏆 15. in TH

วัดค้างค่าไฟ คณะรัฐมนตรี ศาสนาพุทธ ส.ส.ชวนหลีกภัย นโยบายรัฐ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 07:59:15