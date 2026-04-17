ส.ส.กมลศักดิ์ ขอบคุณนายกฯ เร่งรัดคดี ยันมีผู้อยู่เบื้องหลัง ลั่นทหารภาค 4 ยืนยันจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้

ส.ส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและเร่งรัดการสอบสวนคดีตนเองถูกลอบยิงจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา 5 รายและจับกุมได้แล้ว 4 ราย ยืนยันเชื่อมั่นว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้จ้างวานอย่างแน่นอน และยังตั้งข้อสังเกตต่อคำกล่าวของแม่ทัพภาค 4 ที่สะท้อนถึงทัศนคติในพื้นที่ละเอียดอ่อน
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นราธิวาส จากพรรคประชาชาติ ได้ออกมากล่าวขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินการสอบสวนในคดีที่ตนเองตกเป็นเป้าหมายของการ ลอบยิง เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจของ นายกรัฐมนตรี ณ บ้านศรียะลา อำเภอเมืองยะลา แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้นำท้องถิ่น ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน. ในการหารือ นายกมลศักดิ์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการออกหมายจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 5 ราย โดยสามารถจับกุมได้แล้ว 4 ราย ซึ่งในส่วนนี้ ส.ส.กมลศักดิ์ ได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ายังคงมีผู้บงการหรือผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลที่ว่าตนเองไม่เคยมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ต้องหาทั้ง 4 รายที่ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด และยังไม่ปักใจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง หรือเป็นเพียงประเด็นด้านความมั่นคงเท่านั้น การตั้งข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอาจมีแรงจูงใจอื่นแอบแฝงอยู่. นอกจากนี้ ส.ส.กมลศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงทัศนคติและมุมมองที่สะท้อนออกมาจากคำพูดของ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์นี้ว่า 'ถ้าเป็นผม ไม่ปล่อยให้รอดหรอก' ซึ่งคำกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าคำพูดดังกล่าวสะท้อนถึงทัศนคติและการรับรู้สถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีความละเอียดอ่อนสูง การที่ผู้นำทางทหารแสดงความมุ่งมั่นในการจับกุมผู้กระทำผิดให้ได้นั้น เป็นสัญญาณที่ดี แต่การทำความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด ส.ส.กมลศักดิ์ ยังยอมรับว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ตนเองต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และยังคงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะสามารถคลี่คลายคดีนี้และนำตัวผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายได้ในที่สุด การดำเนินการที่เด็ดขาดและโปร่งใสจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีเบื้องหลังอย่างไรก็ตาม การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารที่ชัดเจนกับประชาชน จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในบริบททางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของผู้นำระดับสูง สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แต่การลงรายละเอียดในการดำเนินการและการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในทุกภาคส่วน การรักษาความปลอดภัยของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นภาระหน้าที่สำคัญของภาครัฐ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส.ส.กมลศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ลอบยิง นราธิวาส แม่ทัพภาค 4