ส.ส. รัดเกล้า บี้สภาเร่งตั้ง กมธ. คุ้มครองสิทธิแรงงานอิสระ-แพลตฟอร์ม

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานอิสระและแรงงานบนแพลตฟอร์ม ชี้ว่าแรงงานกลุ่มนี้จำนวนมากตกอยู่ในสุญญากาศทางกฎหมายและขาดการคุ้มครองที่เหมาะสม
นาง รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดระบบ คุ้มครองสิทธิ และ สวัสดิการ ของ แรงงานอิสระ และแรงงานบนแพลตฟอร์มอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่แรงงานกลุ่มนี้จำนวนมหาศาลกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งตกอยู่ในสถานะที่ไร้การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเป็นแรงงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศในยุคดิจิทัลก็ตาม ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงแรงงานกับผู้ว่าจ้างมากขึ้น แต่กฎหมายและระบบ สวัสดิการ ที่มีอยู่ยังไม่สามารถรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่นี้ได้อย่างครอบคลุม ทำให้แรงงานจำนวนมากต้องทำงานโดยไม่มีหลักประกันทางสังคม ไม่มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และไม่มีอำนาจต่อรองในการทำงาน นางรัดเกล้าได้อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยชี้ให้เห็นถึงตัวเลขที่น่ากังวลเกี่ยวกับจำนวนแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ซึ่งมีมากกว่า 21.
1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 52.7% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ และในจำนวนนี้ประมาณสองในสามยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมใดๆ เลย สถานการณ์นี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นจากการบริหารจัดการแรงงานผ่านอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม ซึ่งแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่กลับส่งผลให้แรงงานถูกควบคุมการทำงานโดยไม่มีอำนาจในการต่อรอง และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ เช่น สวัสดิการต่างๆ หรือหลักประกันความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน นางรัดเกล้าได้ยกตัวอย่างกรณีของแรงงานบนแพลตฟอร์มที่ถูกเรียกว่า “พาร์ทเนอร์” แต่ในความเป็นจริงแล้วมีลักษณะคล้ายกับลูกจ้างมากกว่า โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะลูกจ้างตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นปัญหาการอำพรางสถานะ หรือที่นักวิชาการเรียกว่า Misclassification ซึ่งทำให้แรงงานไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นางรัดเกล้าจึงเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางการจัดระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานอิสระและแรงงานบนแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆ การสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านแนวคิดการร่วมจ่าย (co-payment) และสวัสดิการแบบพกพา (portable benefits) ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนงาน หรือทำงานกับหลายแพลตฟอร์ม และการเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาทักษะของแรงงาน นางรัดเกล้าเชื่อว่าการดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระและแรงงานบนแพลตฟอร์ม และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาว การคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาสิทธิของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนและเป็นธรร
