ส์็ลหำสมี รไຍน เ้า๋ ้ร๋หมเส๊้ สาณัร หส้

บริษัทต่างๆ ได้ลงทุนในประเทศไทยเพื่อขยายการผลิตแว่นตาอัจฉริยะและเทคโนโลยีความมั่นคงดิจิทัล โดยมองไทยเป็นฐานการผลิตและศูนย์ทดสอบระบบ Secure ID สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน
บริษัท Imerys S.A.
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับโลกด้านวัสดุขั้นสูง เป็นผู้ผลิตกราไฟต์และ Carbon Black ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ได้ขยายการลงทุนในการผลิตแว่นตาอัจฉริยะหรือ AI Glasses ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะผสานเข้ากับแว่นตาระดับไฮเอนด์ เพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถบันทึกภาพ เสียง ฟังดนตรี หรือเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษา หรือตรวจสอบสถานที่และสิ่งที่เห็นได้ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงผ่านแว่นตา บริษัท Thales Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับโลกในการวิศวกรรมกลาโหม อวกาศ ความมั่นคงดิจิทัล และความปลอดภัยไซเบอร์ ได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงไซเบอร์ระหว่างบริษัทกับรัฐบาลไทย ในขณะที่บริษัท IN Groupe ผู้ประกอบการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลของฝรั่งเศส ได้นำเสนอแนวทางร่วมมือกับไทยในการพัฒนาระบบ Digital ID รุ่นใหม่สำหรับภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของไทยในฐานะฐานการผลิตและศูนย์ทดสอบระบบ Secure ID สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซีย
