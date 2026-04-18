ส่องฟอร์มร้อน-เย็น! ลีดส์-เซาธ์แฮมป์ตัน แรงต่อเนื่อง, วูล์ฟส์-นอร์ทแฮมป์ตัน ส่อตกชั้น

วิเคราะห์ความพร้อมและความเคลื่อนไหวล่าสุดของศึกฟุตบอลในอังกฤษ โดยเฉพาะการพบกันของ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องหลังชนะแมนยูฯ ขณะที่ วูล์ฟส์ ฟอร์มหลุดแพ้ยับ นอกจากนี้ยังเกาะติดสถานการณ์ของ เซาธ์แฮมป์ตัน ที่ไม่แพ้ใครมายาวนาน และทีมที่กำลังเผชิญหน้ากับการตกชั้นอย่าง นอร์ทแฮมป์ตัน และ โคลเชสเตอร์
การแข่งขัน ฟุตบอล ที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ นำเสนอคู่ที่ผลงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง ลีดส์ ยูไนเต็ด และ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส โดย ลีดส์ ยูไนเต็ด กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม บุกไปเฉือนชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาได้ 2-1 เป็นเครื่องยืนยันถึงฟอร์มอันแข็งแกร่งของพวกเขา ในทางกลับกัน วูล์ฟส์ กลับประสบพบเจอความพ่ายแพ้อันย่อยยับ โดยเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ไปขาดลอยถึง 4-0 ทำให้เห็นถึงช่องว่างของ ฟอร์มการเล่น ในช่วงเวลานี้
สโมสรจากยอร์กเชียร์ที่รู้จักกันในนาม 'ยูงทอง' ภายใต้การคุมทัพของ ดาเนียล ฟาร์เค่อ ยังคงรักษาโมเมนตัมอันน่าประทับใจ โดยไม่แพ้ใครมา 5 นัดติดต่อกันในทุกรายการ และด้วยฟอร์มที่กำลังเข้าฝักเช่นนี้ ทำให้พวกเขามีโอกาสสูงที่จะซ้ำเติมความผิดหวังให้กับทีมอันดับบ๊วยของตาราง ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับชะตากรรมของการตกชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติอันน่าหวั่นใจที่พวกเขาพ่ายแพ้ในเกมเยือนถึง 10 นัด จากการลงเล่นทั้งหมด 15 นัดนอกบ้าน ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด พร้อมจะฉวยโอกาสนี้เก็บสามแต้มสำคัญไปครอง. ในอีกมุมหนึ่งของลีก เซาธ์แฮมป์ตัน กำลังเดินหน้าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอ คัพ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของทีม 'นักบุญ' ล่าสุดพวกเขาก็ยังคงรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมไว้ได้ โดยบุกไปถล่ม แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ไปด้วยสกอร์ 3-0 เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือสถิติอันไม่น่าเชื่อที่พวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง 18 นัดติดต่อกันในทุกรายการ ทำให้เกมนี้พวกเขาถูกยกให้เป็นต่อ สวอนซี ซิตี้ อย่างไม่ต้องสงสัย สวอนซี ซึ่งฟอร์มการเล่นยังคงมีความไม่แน่นอน และเพิ่งเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้น จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุดก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อที่จะต่อกรกับความร้อนแรงของ เซาธ์แฮมป์ตัน ได้อย่างสูสี. สำหรับสถานการณ์ในลีกวัน นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ กำลังเผชิญหน้ากับความตกต่ำอย่างสุดขีด โดยสถิติการแพ้รวด 7 นัดติดต่อกัน ยิ่งตอกย้ำความเลวร้ายของสถานการณ์ เมื่อล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายแพ้ให้กับ ลูตัน ทาวน์ ไปด้วยสกอร์ 1-2 ส่งผลให้สโมสรแห่งนี้ต้องตกชั้นกลับสู่ ลีก ทู เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่เช่นนี้ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะแพ้ต่อเนื่องเป็นนัดที่ 9 เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส ที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง 3 นัด จาก 5 นัดหลังสุด รวมถึงเกมล่าสุดที่สามารถเฉือนเอาชนะ เรดดิ้ง ไปได้ 1-0 แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและขุมกำลังที่พร้อมจะเก็บชัยชนะ. แม้ว่าฟอร์มการเล่นของ โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปสำหรับการลุ้นเลื่อนชั้นในรอบเพลย์ออฟของ ลีก ทู อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีโอกาสที่จะปิดฉากฤดูกาลนี้ด้วยผลงานที่ดี ด้วยแรงหนุนจากข่าวการเทคโอเวอร์สโมสร ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้ที่จะคว้าชัยชนะเป็นนัดที่ 4 ติดต่อกัน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ แฮร์โรเกต ทาวน์ ทีมอันดับบ๊วยของตารางที่กำลังจะตกชั้นเช่นกัน และมีสถิติที่น่าเป็นห่วง โดยแพ้ไปถึง 4 นัด จาก 5 นัดหลังสุด นี่จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับ โคลเชสเตอร์ ที่จะเก็บสามแต้มเพื่อปิดท้ายฤดูกาลด้วยรอยยิ้ม
