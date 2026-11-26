ส่งออกไข่ไก่ไทยพุ่ง 2 เท่า ความท้าทายเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรง
ปริมาณส่งออกไข่ไก่ไทยเพิ่มขึ้นจาก 260 ล้านฟองเป็น 518 ล้านฟอง แต่ต้นทุนผลิตสูงกว่า 3 เท่า ต้องพึ่งมาตรการรัฐเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
อุตสาหกรรมไข่ไก่ ไทยกำลังเผชิญกับโอกาสเติบโตครั้งสำคัญจากการขยายตัวของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลาสั้นๆ ขณะที่ความต้องการไข่ไก่จากระบบเลี้ยงแบบปลอดกรงในตลาดระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และตลาดใหม่ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการขยายตลาดนอกเหนือจากฮ่องกง
ตัวเลขส่งออกไข่ไก่ไทยโตเกือบ 2 เท่า
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ให้เห็นว่า ตลาดส่งออกไข่ไก่ไทยมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น โดยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 260 ล้านฟองในปี 2564 เป็น 518 ล้านฟองในปี 2568 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในเวทีโลกแม้ว่าจะมีสัดส่วนการส่งออกเพียง 2-3% ของผลผลิตทั้งหมดก็ตามAlso readเชลซีปิดดีลคว้าโอบาเมยองร่วมทัพ จ่ายค่าตัว 14 ล้านยูโร+อลอนโซ่ ให้บาร์ซ่า
นายเอกราช ตรีลพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จุดแข็งหลักของอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยอยู่ที่คุณภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดต่างประเทศ แม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตและราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคบางแห่งก็ตาม
แนวโน้มความต้องการไข่ไก่ปลอดกรงจากภาคธุรกิจ HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาดนี้ โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์นานาชาติ ซิเนอร์เจีย แอนนิมอล ประเทศไทย ได้จัดเวที Thailand Egg Industry Transition Forum 2026 เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางระหว่างภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภค
ต้นทุนผลิตสูงเป็นอุปสรรคเกษตรกรรายย่อย
แม้โอกาสทางตลาดจะดูสดใส แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเลี้ยงแบบปลอดกรงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนการลงทุนที่สูงกว่าระบบเลี้ยงแบบดั้งเดิมถึง 3 เท่า ทำให้ราคาจำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมไทยสูงกว่าระบบทั่วไปประมาณ 20-30% ซึ่งเป็นภาระหนักสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อย
นายสาธิต เครือรัฐติกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สงวนฟาร์ม จำกัด ระบุว่า การลงทุนในระบบไข่ไก่ปลอดกรงเชิงพาณิชย์มีต้นทุนต่อแม่ไก่สูงกว่าระบบกรงประมาณ 3 เท่า ดังนั้น การมีตลาดรองรับและผู้ซื้อที่พร้อมจ่ายในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดความคุ้มค่าของการลงทุน
นอกจากต้นทุนที่สูงขึ้น การเปลี่ยนระบบการเลี้ยงยังต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการฟาร์มอย่างละเอียดอ่อน โดยต้องฝึกแม่ไก่ให้คุ้นเคยกับคอนและรังวางไข่ตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงการบริหารพื้นที่เลี้ยงซึ่งอาจทำให้จำนวนแม่ไก่ที่เลี้ยงได้ในโรงเรือนขนาดเท่ากันลดลงประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับระบบกรงหลายชั้น
ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ปัจจุบันการผลิตไข่ไก่ปลอดกรงมีสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของตลาดไข่ไก่ทั้งหมดแต่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดด้านต้นทุนลงทุนและราคาจำหน่ายที่สูงกว่าไข่จากระบบกรงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวในวงกว้าง
แนวทางรัฐสนับสนุนเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม
ผู้เข้าร่วมเวที Thailand Egg Industry Transition Forum 2026 ซึ่งมีหัวข้อหลักว่า "จากมาตรฐานสู่ความสามารถในการแข่งขัน: อุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร" ได้เสนอให้ภาครัฐเร่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมผ่านการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนและการสร้างตลาดรองรับ
ข้อเสนอสำคัญประกอบด้วย การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างตลาดรองรับการผลิตไข่ไก่ปลอดกรง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านต้นทุนและสร้างความมั่นคงในการผลิตให้กับเกษตรกรไทย
ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังระบุเพิ่มเติมว่า ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 97% ของไทยใช้บริโภคภายในประเทศ ดังนั้น การขยายตลาดส่งออกจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทยในภาพรวม
ความเสี่ยงสำคัญที่อุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยต้องระวังคือ การพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสถียรของราคาและต้นทุนการผลิตหากมี biến độngในตลาดโลก
การประสานงานระหว่างภาครัฐ ผู้ผลิต และภาคประชาสังคมจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก พร้อมกับการดูแลความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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