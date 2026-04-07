ส่งออกทองคำไทยพุ่ง 18% รับอานิสงส์ราคาทองโลกและการเปลี่ยนแปลงภาษีสหรัฐฯ

การส่งออกทองคำของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 18% ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอื่นๆ ยังคงเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณี และ เครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยถึงสถานการณ์การ ส่งออก อัญมณี และ เครื่องประดับ ของไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่าการ ส่งออก ทองคำ มีมูลค่าสูงถึง 1,103.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 18.
22% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่ลดลงเหลือ 10% ภายใต้มาตรา 122 ของกฎหมายการค้า แทนการใช้มาตรการภาษีตอบโต้ นอกจากนี้ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงมีการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้ยอดการส่งออกทองคำในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีมูลค่ารวม 3,861.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 83.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดทองคำในระดับโลก และความต้องการทองคำที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง\อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในส่วนของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่รวมทองคำ พบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีมูลค่า 1,624.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 29.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเคยฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนมกราคม 2569 หากรวมทองคำเข้าไปด้วย ยอดรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จะอยู่ที่ 2,727.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15.59% และเมื่อรวมยอดการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 3,432.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 14.88% ขณะที่ยอดรวมการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (รวมทองคำ) มีมูลค่า 7,293.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.92% สถานการณ์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่รวมทองคำนี้ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง\นายสุเมธยังได้กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในอนาคต โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อาทิ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางการค้า และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ในอนาคต นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกลดลง รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังคงมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย อย่างไรก็ตาม นายสุเมธได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ปราศจากข้อขัดแย้ง และยังต้องบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และกระจายตลาดส่งออกให้มีความหลากหลายเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไ
