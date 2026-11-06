ส่งหมอกลบอังกฤษ - แพทย์ชาวสหราชอาณาจักรติดอีโบลาจากคองโกกลับลอนดอนรักษา
แพทย์ชาวสหราชอาณาจักรผู้ปฏิบัติงานในโรคอีโบลาที่คองโกถูกส่งกลับรักษาที่ลอนดอน นับเป็นผู้ป่วยอังกฤษรายแรกและรายที่ 3 ของยุโรปที่กลับมารักษา
แพทย์ ชาว สหราชอาณาจักร รายหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการระบาดของโรค อีโบลา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย คองโก ถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 นับเป็นกรณีของผู้ป่วยโรค อีโบลา ชาว อังกฤษ คนแรกที่ถูกส่งตัวกลับจากการระบาดของไวรัสครั้งนี้ และเป็นผู้ป่วย อีโบลา คน Ketigaที่เดินทางกลับมายังทวีปยุโรป
รายละเอียดการส่งตัวแพทย์อังกฤษ
รายงานระบุว่าแพทย์รายนี้ถูกส่งตัวไปยังสหราชอาณาจักรผ่านกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาทางการแพทย์ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และพันธมิตรด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลรอยัลฟรีในกรุงลอนดอนAlso readนายกฯ สั่ง มท.-ปกครอง สังคายนามูลนิธิทั่วไทย ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดำเนินคดีเด็ดขาด
โรงพยาบาลดังกล่าวมีหอผู้ป่วยแยกโรคที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งเคยถูกใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในช่วงการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2014 ถึง 2015
มาตรการป้องกันและจุดยืนทางการ
ดร.เรนุ พินทรา จากสำนักงานความปลอดภัยด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่ามีดำเนินการมาตรการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดไว้รองรับแล้ว ส่วนความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ำ
ด้านดร.เดเมียน ทัลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากวิทยาลัยลอนดอนด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวว่า "การที่บุคลากรทางการแพทย์ชาวอังกฤษติดเชื้ออีโบลาเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแม้แต่น้อย"
ดร.เดเมียน ทัลลี เสริมว่า "บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นด่านหน้าในการรับมือกับการระบาดเหล่านี้ พวกเขาต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างมาก ดังนั้นแม้จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด แต่โอกาสที่จะเกิดการสัมผัสเชื้อโดยไม่ตั้งใจก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้"
สถิติการระบาดและความเสี่ยง
โรคอีโบลาซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คร่าชีวิตบุคคลไปแล้ว 5,202 ราย จากจำนวนผู้ป่วยอย่างน้อย 10,699 ราย
การระบาดได้ลุกลามครอบคลุมเขตสาธารณสุขถึง 67 แห่งใน 8 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 3 เขตเท่านั้น
กรณีผู้ป่วยในยุโรปก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 1 รายเมื่อเดือนมิถุนายน เป็นแพทย์ที่เดินทางกลับจากภารกิจด้านมนุษยธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเช่นกัน และปัจจุบันแพทย์รายนี้หายดีแล้ว
ส่วนหญิงชาวสวิสเซอร์แลนด์รายหนึ่งที่คาดว่าได้รับเชื้อในยูกันดา ถูกส่งตัวกลับมารักษาที่นครเจนีวาเมื่อเดือนตุลาคม แต่สามีซึ่งเป็นนักการทูตถูกกักตัวแยกไว้ในเมืองซูริก
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