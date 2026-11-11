ส่งออกไทย ก.ย. พุ่ง 24% รับอานิสงส์ AI และ Data Center
มูลค่าส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว 24% สูงกว่าคาด จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ Data Center ขณะที่การนำเข้าทุนพุ่งแรง ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้น
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยข้อมูลว่า มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 38,438.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวสูงถึง 24.0% ต่อเนื่องจากการเติบโต 24.3% ในเดือนสิงหาคม ผลการดำเนินงานนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (SCB EIC) ประเมินไว้ที่ 16.3% และค่าเฉลี่ยโพลของรอยเตอร์อยู่ที่ 17.9% การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการส่งออกไทยที่ยังคงได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ AI ขับนำการส่งออก
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการส่งออกในเดือนนี้คือการขยายตัวอย่างร้อนแรงของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเติบโตสูงถึง 66.3% เร่งขึ้นจาก 54.2% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องยาวนานถึง 30 เดือน สินค้ากลุ่มนี้ยังคงได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ขยายตัวทั่วโลก โดยเฉพาะในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)Also readครม.เห็นชอบเกณฑ์ Data Center ตั้งศูนย์ OSS กลั่นกรอง กันโบรกเกอร์ล็อกน้ำ-ไฟ ไม่ลงทุนจริง
การส่งออกไปยัง 15 คู่ค้าสำคัญซึ่งคิดเป็น 94% ของมูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีมูลค่ารวม 10,200.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 50.1% เร่งขึ้นจาก 48.7% ในเดือนก่อนหน้า ตลาดสหรัฐฯ เป็นแหล่งเติบโตสำคัญที่ขยายตัวสูงถึง 68.2% สำหรับกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม ส่วนกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัว 32.5% โดยมีสินค้าอย่างเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขยายตัวสูง 190.9%, 57.5% และ 50.6% ตามลำดับ เพื่อรองรับการลงทุนใน Data Center
นอกจากตลาดตะวันตกแล้ว การส่งออกไปภูมิภาคเอเชียมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตโดยรวม 11.3% จากการเติบโตที่ 24% โดยคู่ค้าสำคัญได้แก่ อาเซียน 5 ประเทศ ฮ่องกง และจีน แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของตลาดส่งออกที่แข็งแรงและลดการพึ่งพาตลาดเดียว
นำเข้าสินค้าทุนพุ่งแรงรับลงทุนดิจิทัล
ด้านมูลค่านำเข้าในเดือนกันยายนอยู่ที่ 44,295.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูง 50.4% ซึ่งมากกว่าเท่าตัวของ 25.1% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าประมาณการของ SCB EIC ที่ 31.4% และรอยเตอร์ที่ 31.3% ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2026 การนำเข้าขยายตัวสูง 37.8% สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศที่คึกคัก
การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวสูงถึง 92.3% เร่งขึ้นมากจาก 33.9% ในเดือนสิงหาคม และมีส่วนให้การนำเข้าเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.2% เกือบครึ่งของการเติบโตทั้งหมด สินค้านำเข้าหลักเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขยายตัวสูง 317.1% ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบก็ขยายตัวสูงเช่นกัน การเติบโตนี้สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนในโครงการอิเล็กทรอนิกส์และ Digital Infrastructure โดยเฉพาะ Data Center ที่ไทยผลิตเองได้จำกัดจึงต้องพึ่งพาการนำเข้า
การนำเข้าจากจีนและไต้หวันขยายตัวสูง 67.6% และ 819% ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 44.9% และ 14.9% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนทั้งหมด นอกจากนี้ การนำเข้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปขยายตัว 41.2% เร่งขึ้นจาก 21.3% โดยมีอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวสูง 69.5% โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้าที่ขยายตัว 68.5% สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตต่อเนื่อง
ดุลการค้าขาดดุลสูงขึ้นจากนำเข้าพลังงาน
ดุลการค้าตามระบบศุลกากรในเดือนกันยายนขาดดุลสูงขึ้นที่ -5,856.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก -2,482.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าการคาดการณ์ของ SCB EIC ที่ -2,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรอยเตอร์ที่ -1,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2026 ไทยขาดดุลการค้าสะสม -43,693.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนหนึ่งของการขาดดุลเกิดจากการนำเข้าทองคำที่ขยายตัวสูง 113.1% และการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงที่ขยายตัว 45.7% โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียมและน้ำมันดิบที่ขยายตัวสูง 125.2% และ 32.6% ตามราคาพลังงานโลกที่ปรับสูงขึ้นจากความขัดแย้งในภูมิภาค การนำเข้าก๊าซจากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และคองโกขยายตัวสูง 805.1%, 100% และ 311.1% ตามลำดับ ทดแทนการนำเข้าจากกาตาร์ที่หดตัว -48.4% หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน ขณะที่การนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หดตัว -31.5% และ -2.2% แต่เพิ่มขึ้นจากอาร์เจนตินา บราซิล และไนจีเรีย สะท้อนการกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดความเสี่ยง
มุมมองอนาคตและความเสี่ยงทางการค้า
ทิศทางค้าโลกระยะข้างหน้ามีความสดใสโดยองค์การการค้าโลก (WTO) ปรับประมาณการปริมาณการค้าโลกในปี 2026 และ 2027 ขึ้นเป็น 3.9% และ 4.1% จากเดิม 1.9% และ 3.8% ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับขึ้นเป็น 4.6% และ 4.7% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความยืดหยุ่นสูงแม้เผชิญสงคราม และความต้องการสินค้า AI เพิ่มขึ้น เอเชียเป็นแรงหนุนหลักดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ขยายตัวต่อเนื่อง 14 เดือนที่ระดับ 53.0 สูงสุดในรอบ 55 เดือน
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงด้านลบที่ต้องจับตา ได้แก่ มาตรการภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ภายใต้มาตรา 301 ซึ่งอาจประกาศภายใน 1-2 เดือนนี้ และความขัดแย้งทางการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่อาจรุนแรงขึ้นหากไม่มีการขยายระยะเวลาหยุดยิงทางการค้าหลังครบกำหนด 10 มกราคม ความไม่แน่นอนเหล่านี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและทิศทางส่งออกในระยะถัดไป
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