สเปอร์สบุกดับ วิลล่า 2-1 หนีตกชั้น, วิลล่าพลาดเสียแต้ม

สเปอร์สบุกไปเอาชนะแอสตัน วิลล่า 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คว้าสามแต้มสำคัญในการหนีตกชั้น ส่วนแอสตัน วิลล่าพลาดเสียแต้มสำคัญในการลุ้นพื้นที่แชมเปียนส์ลีก
การแข่งขัน ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษนัดล่าสุด สเปอร์ส บุกไปเอาชนะ แอสตัน วิลล่า ได้อย่างน่าประทับใจด้วยสกอร์ 2-1 คว้าสามแต้มสำคัญในการหนีตกชั้นและเพิ่มโอกาสในการลุ้นพื้นที่ยุโรป แมตช์นี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความตื่นเต้นตั้งแต่ต้นเกม โดย สเปอร์ส แสดงฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถทำประตูขึ้นนำได้ตั้งแต่ครึ่งแรก ก่อนที่ แอสตัน วิลล่า จะพยายามอย่างเต็มที่ในการพลิกสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลัง แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันเวลา เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความรวดเร็วและมีการบุกแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนาน ทั้งสองทีมต่างพยายามสร้างโอกาสในการทำประตู แต่ สเปอร์ส เป็นฝ่ายที่สามารถเจาะแนวรับของ แอสตัน วิลล่า ได้สำเร็จ ในนาทีที่ 25 จากจังหวะที่ มาติส แตล เปิดบอลกลางประตูให้ ริชาร์ลิซอน เทกตัวโขกบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ทำให้ สเปอร์ส ขึ้นนำ 2-0 ก่อนจบครึ่งแรก แอสตัน วิลล่า พยายามที่จะตอบโต้ แต่การป้องกันที่เหนียวแน่นของ สเปอร์ส ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำประตูได้ในช่วงครึ่งแรก ในช่วงครึ่งหลัง แอสตัน วิลล่า พยายามที่จะปรับเกมและเพิ่มความเข้มข้นในการบุก แต่ สเปอร์ส ก็ยังคงสามารถควบคุมเกมไว้ได้ และพยายามที่จะรักษาสกอร์ที่นำอยู่ได้สำเร็จ แม้ว่า แอสตัน วิลล่า จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเพื่อเพิ่มความสดใหม่ แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของ สเปอร์ส ได้ จนกระทั่งในช่วงทดเวลาเจ็บ นาที 90+6 แอสตัน วิลล่า ก็สามารถทำประตูไล่มาเป็น 1-2 ได้จากลูกโขกของ เอมิเลียโน บวนเดีย แต่ก็ไม่ทันการแข่งขันได้สิ้นสุดลง สเปอร์ส สามารถบุกมาเอาชนะ แอสตัน วิลล่า ได้ 2-1 คว้าสามแต้มสำคัญไปได้สำเร็จ ชัยชนะในนัดนี้ทำให้ สเปอร์ส มี 37 คะแนน ขยับแซงเวสต์แฮมขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 17 พร้อมส่งผลให้เวสต์แฮมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นแทน ส่วน แอสตัน วิลล่า แพ้สองนัดติดต่อกันในลีก มี 58 คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูล แต่มีผลต่างประตูได้เสียเป็นรอง ทำให้ยังคงรั้งอันดับ 5 ซึ่งโอกาสในการคว้าตั๋วไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยังคงเปิดกว้าง เนื่องจากทิ้งอันดับ 6 บอร์นมัธ อยู่ถึง 6 คะแนน และเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก 3 นัดสุดท้าย รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม แอสตัน วิลล่า ประกอบด้วย เอมิเลียโน่ มาร์ตีเนซ, แม็ตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, เอียน มาตเซ่น, ลามาร์ โบการ์ด, ยูริ ตีเลอมันส์, เจดอน ซานโช่, รอสส์ บาร์คลี่ย์, มอร์แกน โรเจอร์ส และ แทมมี่ อบราฮัม ส่วน สเปอร์ส ประกอบด้วย อันโตนิน กินสกี้, เปโดร ปอร์โร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น, เดสตินี่ อูโดกี้, โรดริโก้ เบนตานกูร์, ชูเอา ปาลินญ่า, ร็องดาล โกโล มูอานี่, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาติส แตล และ ริชาร์ลิซอ.
พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า ฟุตบอล ริชาร์ลิซอน
