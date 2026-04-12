สเปอร์ส พ่าย ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ประเดิมยุค เด แซร์บี้ ไม่สวยหรู ร่วงโซนตกชั้น

สเปอร์สภายใต้การคุมทีมของ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ ประเดิมสนามด้วยความพ่ายแพ้ต่อ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ทำให้ทีมต้องร่วงลงไปอยู่ในโซนตกชั้น
สเปอร์ส บุกพ่าย ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ประเดิมยุค โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ ไม่สวยหรู ร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่ 18 ของตารางคะแนน โซนตกชั้นอย่างน่าเสียดาย ในขณะที่เจ้าบ้าน ซันเดอร์แลนด์ ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 10 ของตารางอย่างมีความสุข ก่อนที่จะมีคิวลงสนามนัดถัดไปพบกับ ไบรท์ตัน ในเกมสุดสัปดาห์หน้า เกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก มีจังหวะที่ ไบรอัน บร็อบบีย์ กองหน้าของ ซันเดอร์แลนด์ ทำฟาวล์ใส่ เปโดร ปอร์โร่ กองหลังของ สเปอร์ส ด้วยการใช้ศอก
แต่กลับได้รับเพียงใบเหลืองเท่านั้น สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลสเปอร์สเป็นอย่างมาก จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 0-0 เกมในครึ่งหลังดำเนินไปอย่างตื่นเต้นเร้าใจยิ่งกว่าเดิม นาทีที่ 61 ซันเดอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะสวนกลับเร็ว นอร์ดี้ มูกีเล่ ได้บอลบริเวณริมเส้น ก่อนจะตัดเข้าในแล้วซัดด้วยเท้าขวา บอลแฉลบ มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น เปลี่ยนทางเข้าประตูไปอย่างสวยงาม สร้างความได้เปรียบให้กับเจ้าบ้านอย่างมาก สเปอร์สพยายามอย่างหนักเพื่อทำประตูตีเสมอ แต่ก็ไม่สำเร็จ ในช่วง 20 นาทีสุดท้ายของเกม สเปอร์สต้องเจอกับข่าวร้าย เมื่อ คริสเตียน โรเมโร่ กัปตันทีมได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง อันโตนิน กินสกี้ จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกพร้อมกับน้ำตา ทำให้สถานการณ์ของทีมยิ่งเลวร้ายลงไปอีก ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม ซันเดอร์แลนด์ เฉือนชนะ สเปอร์ส ไปด้วยสกอร์ 1-0 เก็บสามแต้มสำคัญได้สำเร็จ\เกมนี้ถือเป็นการประเดิมคุมทีมของ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ อย่างเป็นทางการ แม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแท็คติกและรูปแบบการเล่นที่ เด แซร์บี้ พยายามนำมาปรับใช้กับทีม สเปอร์สพยายามครองบอลและสร้างสรรค์เกมรุกจากแดนหลัง แต่ก็ถูก ซันเดอร์แลนด์ ที่เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและโต้กลับได้อย่างอันตราย ทำให้ สเปอร์ส ไม่สามารถเจาะแนวรับของเจ้าบ้านได้สำเร็จ นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องความเฉียบคมในการจบสกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน สเปอร์สสร้างโอกาสได้หลายครั้ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ ทำให้ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้ในเกมนี้ ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้ สเปอร์ส ร่วงลงไปอยู่ในโซนตกชั้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทีมต้องเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงทีมให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ ในขณะเดียวกัน ซันเดอร์แลนด์ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการเล่นเกมรับและโต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถใช้โอกาสที่มีได้อย่างคุ้มค่า และเก็บสามแต้มสำคัญได้สำเร็จ การแข่งขันในลีกยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกยาวนาน และเชื่อว่า สเปอร์ส จะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นในอนาคต\รายชื่อผู้เล่น: ซันเดอร์แลนด์: โรบิน รูฟส์ - นอร์ดี้ มูกีเล่ (ทรัย ฮูม น.83), ลุค โอนีน, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เรยนิลโด้ มันดาวา - กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี, อาบิบ ดิอาร์ร่า - คริส ริกก์ (เชมส์ดีน ตาลบี น.83), ไบรอัน บร็อบบีย์ (วิลสัน อิซิดอร์ น.90+8), เอ็นโซ่ เลอ เฟ - สเปอร์ส: เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่ (เควิน ดานโซ่ น.71), มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น, เดสตินี่ อูโดกี้ - อาร์ชี่ เกรย์ (ชูเอา ปาลินญ่า น.63), คอเนอร์ กัลลาเกอร์ (ซาฟี ซิมอนส์ น.86) - ร็องดาล โกโล มูอานี่, ลูคัส เบิร์กวัลล์ (ป๊าป มาตาร์ ซาร์ น.63), ริชาร์ลิซอน (มาติส แตล น.63) - โดมินิก โซลันกี
สเปอร์ส ซันเดอร์แลนด์ โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ ผลบอล พรีเมียร์ลีก
