สุเมรุจักรวาล ถอดรหัสจักรวาลในงานพุทธศิลป์ไทย: นารีผล ความเร้นลับแห่งป่าหิมพานต์

บทความนี้สำรวจเรื่องราวของนารีผลจากหนังสือ “สุเมรุจักรวาล ถอดรหัสจักรวาลในงานพุทธศิลป์ไทย” โดย ศรัณย์ ทองปาน เผยให้เห็นความลึกซึ้งของพุทธศิลป์ไทยและความหมายแฝงของนารีผลในป่าหิมพานต์
เมื่อได้เห็นชื่อหนังสือ “ สุเมรุจักรวาล ถอดรหัสจักรวาลในงาน พุทธศิลป์ไทย ” (สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด มีนาคม พ.
ศ.2569) ก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงงานจิตรกรรมฝาผนังอันหาชมได้ยากที่จะได้พบกับเรื่องราวลึกซึ้งและเร้นลับที่ถ่ายทอดผ่านฝีมือของ ศรัณย์ ทองปาน ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและขาดความอภิรมย์ การพักใจไปกับโลกแห่งจินตนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องราวที่ 56 “นารีผล” เป็นบทความที่เขียนโดยคุณศรัณย์ได้อย่างลุ่มลึกและเร้าใจกว่าที่เคยอ่านมา ชวนให้กลับไปสำรวจป่าหิมพานต์อีกครั้ง จากต้นหว้าซึ่งเป็นใบไม้ใหญ่ประจำชมพูทวีป เราจะเดินทางไปยังแนวป่ามะขามป้อม ป่าสมอพิเภก และป่านารีผล ตามคัมภีร์โลกบัญญัติกล่าวไว้ว่า มะขามป้อมในป่าแห่งนี้มีขนาดใหญ่เท่าทะนานตวงข้าว ส่วนลูกสมอก็ใหญ่เท่าหม้อ และแม้ว่าในโลกมนุษย์ผลไม้เหล่านี้มักมีรสฝาดเฝื่อน แต่ในหิมพานต์กลับหวานฉ่ำราวกับน้ำผึ้งรวง ต่อจากนั้นคือเขตป่านารีผล ซึ่งถูกบรรยายไว้ในกากีคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ว่าหลังจากเสร็จภารกิจในวิมานฉิมพลี พญาครุฑได้อาสาเป็นไกด์พานางกากีเหาะเที่ยวชมหิมพานต์ ชี้ชวนชมให้ดู“แล้วชี้บอกรุกขชาตินารีผล อันติดต้นเปล่งปลั่งดั่งสาวสวรรค์ แต่ไม่มีวิญญาณเจรจากัน วิชาธรคนธรรพณ์มาเชยชม ครั้นเจ็ดวันก็อันตรธานไป แล้วบันดาลเกิดใหม่ได้สู่สม พลางบอกพลางหยอกสำราญรมย์ แล้วพาบินลอยลมมาสิมพลี” หากมองในมุมมองสมัยใหม่ นารีผลก็คือ “วัตถุทางเพศ” อย่างหนึ่ง ไม่ต่างจากตุ๊กตายาง เพราะขาดชีวิตและวิญญาณ มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น และเมื่อครบ 7 วันก็จะเสื่อมสภาพ เน่าเปื่อยสลายไปเอง (หากใครยังไม่แน่ใจ ลองค้นหา “นารีผล” งานแกะสลักบานประตูพระอุโบสถ วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น) โลกบัญญัติให้รายละเอียดเกี่ยวกับลูกนารีผลว่า “เหมือนเด็กชายเด็กหญิงที่เป็นลูกที่มีสกุล มีอายุอยู่ในราว 15 หรือ 16 ปี ประดับตกแต่งร่างกายอย่างสวยงาม ห้อยเป็นระนาวอยู่กับต้น ด้วยขั้วอันเป็นเหมือนจุกบนศีรษะ คนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ปราศจากราคะ เห็นผลไม้รูปคนเหล่านั้น ต้องเกิดความกำหนัดรึงรุม ท่านที่ปราศจากราคะนั้นแหละ พึงละเว้นเสียได้” สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตอาจมีความเปิดกว้างทางเพศมากกว่าที่เราคิด เพราะนารีผลมีทั้งแบบเด็กสาวและหนุ่มน้อยให้เลือกตามความชอบ บทเห่กล่อมพระบรรทมเรื่องกากีของสุนทรภู่ได้บรรยายบรรยากาศวุ่นวายรอบๆต้นนารีผลไว้ว่า “ที่มีฤทธิ์ปลิดเด็ด อุ้มระเห็จเหาะลอย พวกนักสิทธิ์ฤทธิ์น้อย เอาไม้สอยเสียงอึง บ้างตะกายป่ายปีน เพื่อนยุดตีนตกตึง ชิงช่วงหวงหึง เสียงอื้ออึงแน่นนันต์ ที่ไม่ได้ก็ไล่แย่ง บ้างทิ่มแทงฆ่าฟัน ที่ได้ไปไว้นั้น ถึงเจ็ดวันก็เน่าไป” ฉากการแย่งชิงนารีผลโดยเหล่านักสิทธิ์วิทยาธรนี้ถูกนำเสนอในงานช่างโบราณหลายรูปแบบ เช่น ภาพวาดลายรดน้ำบนบานประตูตู้พระธรรม งานแกะสลักไม้บานหน้าต่าง และจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เป็นต้น ศรัณย์ ทองปานได้จบเรื่องราวนี้ด้วยภาพที่น่าจดจำ เมื่อได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดหนองยาวสูง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี จะพบว่ามีภาพวาดคณะฤาษีจิตอาสา ตั้งมณฑลพิธีไว้คอยช่วยเหลือ กวาดเก็บร่างนักฤทธิ์วิทยาธรที่ตกลงมาตาย แล้วเสกชุบให้ฟื้นคืนชีวิต ก่อนที่จะกลับไปต่อสู้กันอีกครั้ง วนเวียนอยู่เช่นนั้
