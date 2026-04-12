สุวัจน์ อวยพรสงกรานต์ 69 ชูพลังครอบครัวสู้ภัยเศรษฐกิจ ห่วงน้ำมันแพง

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2569 ให้กำลังใจประชาชนและรัฐบาล พร้อมชี้ถึงปัญหาเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่น่ากังวล ชูพลังครอบครัวในการก้าวผ่านวิกฤต
นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ส่งคำ อวยพร เนื่องในโอกาสวัน สงกรานต์ ปี 2569 ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยกล่าวว่า วัน สงกรานต์ ปีนี้เป็นประเพณีวันหยุดยาวที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้กลับบ้าน เยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ ขอพรและทำบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ท่านได้แสดงความหวังว่า การจราจรน่าจะติดขัดน้อยลงกว่าทุกปี เนื่องจากปัญหาราคา น้ำมันแพง อาจทำให้มีการเดินทางน้อยลง นอกจากนี้ยังมีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หลายสาย เช่น สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือ สายบางปะอิน-นครราชสีมา แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ตลอดสาย
แต่คาดว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงหวังว่าอุบัติเหตุต่างๆ จะลดลงด้วย นายสุวัจน์ยังได้กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันแพงจากสถานการณ์สงคราม ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ท่านเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น สินค้าขาดแคลน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาหนี้สิน และการเลิกกิจการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงไปอีก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากขึ้น ท่านจึงขอให้รัฐบาลเตรียมการและหามาตรการต่างๆ ในการรองรับและเยียวยาให้ทันต่อสถานการณ์และตรงกับปัญหาของทุกกลุ่มประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจรัฐบาลให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนประสบความสำเร็จ\นายสุวัจน์ได้เน้นย้ำว่า ในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้เติมกำลังใจซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในวันครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาราคาน้ำมันแพง ท่านเชื่อมั่นว่า พลังของครอบครัวจะช่วยสร้างกำลังใจและน้ำใจให้เราสามารถก้าวผ่านความยากลำบากไปได้ พร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย นายสุวัจน์ได้กล่าวถึงความสำคัญของพลังครอบครัวในการสนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากทางเศรษฐกิจ ท่านเน้นย้ำว่า การรวมตัวกันของครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน\นอกจากนี้ นายสุวัจน์ยังได้กล่าวถึงความหวังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรัฐบาล ท่านได้แสดงความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลใหม่จะสามารถนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท่านได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท่านยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ท่านเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ และเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นค
สงกรานต์ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เศรษฐกิจ น้ำมันแพง พลังครอบครัว รัฐบาล ปี 2569 อวยพร
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »