สุวรรณภูมิ ซ่อมทางขับ E21 หลัง A380 Emirates ติดขัด เหตุดินอุ้มน้ำ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศซ่อมทางขับ E21 วันที่ 3-6 พ.ย. 2569 หลังเครื่องบิน Airbus A380 ของ Emirates ชำรุดติดขัด เนื่องจากแรงกดทับบนพื้นที่ดินอุ้มน้ำสะสมหลังฝนตกหนัก
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประกาศแผนการซ่อมแซมเร่งด่วนบริเวณ ทางขับ E21 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เครื่องบิน Airbus A380 ของสายการบิน Emirates ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้ หลังพบพื้นผิวทางขับเกิดความชำรุดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของพื้นถนนบิน
เหตุการณ์เครื่องบิน Emirates A380 ติดขัด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน EK373 เส้นทางกรุงเทพฯ-ดูไบ ซึ่งบังคับโดยเครื่องบิน Airbus A380 โดยอากาศยานไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ขณะจอดอยู่บนทางขับ E21 เมื่อเวลา 21.11 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประสานงานกับ บริษัท บริการพื้นดินการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ ฟ্লাइट เซอร์วิส จำกัด (BFS) นำรถลากจูงอากาศยานเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้าย จนสามารถนำอากาศยานออกจากบริเวณดังกล่าวได้เมื่อเวลา 22.18 น. และอากาศยานสามารถทำการบินขึ้นได้เมื่อเวลา 22.22 น. โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าแต่ไม่มีอันตรายต่อผู้โดยสารAlso readพยากรณ์อากาศ 1 มีนาคม 2569: ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
สาเหตุความชำรุดจากน้ำสะสมใต้ดิน
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณทางขับ E21 บางส่วนเกิดอาการชำรุดเนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสบสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมใต้ชั้นดินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นผิวทางขับในบางจุด เมื่อได้รับแรงกดทับจากน้ำหนักของเครื่องบิน Airbus A380 ที่ขนาดใหญ่และหนักมาก จึงทำให้พื้นผิวทางขับเกิดความเสียหายขึ้น
แผนการซ่อมแซมและการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำหนดแผนการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00 น. ซึ่งครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและระยะเวลา รอให้พื้นผิวที่ซ่อมแซมมีความแข็งแรงเพียงพอ ก่อนเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมเปิดใช้งานทางขับ D ส่วนต่อขยายที่กำลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางขับพื้นที่ดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อเพิ่มช่องทางให้เครื่องบินเข้าสู่ทางวิ่ง 02R-20L ในช่วงที่มีการปิดดำเนินการซ่อมแซมทางวิ่ง ทางขับเส้นดังกล่าว
ผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะประสานงานกับ หอบังคับการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ให้บริหารจัดการการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน โดยใช้ทางวิ่งเส้นที่เหลืออีก 2 เส้น โดย บวท. แจ้งว่าทางวิ่งที่เหลือสามารถรองรับการจัดการเที่ยวบิน ของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ การดำเนินงานดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เครื่องบิน และการปฏิบัติการบิน โดยจะดำเนินการซ่อมแซมและตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิวทางวิ่งและทางขับบริเวณที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนซ่อมบำรุงระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นไปอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นแก่สายการบินและผู้ให้บริการต่อไป
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