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สุรเดช ยะสวัสดิม urging AI and Zero Trust for Cyber Crisis Preparedness

amarintvhd#40 in ประเทศไทย
สุรเดช ยะสวัสดิม urging AI and Zero Trust for Cyber Crisis Preparedness
สุรเดช ยะสวสدي์ · ภัยไซเบอร์ · Zero Trust
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สุรเดช ยะสวสدي์ แนะรัฐใช้ AI และหลักการ Zero Trust ป้องกันภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต พร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเงินสดและเสบียง 72 ชั่วโมงรับมื่อระบบล่ม

นายสุรเดช ยะสวัสดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาเตือนถึง ภัยไซเบอร์ ในระดับวิกฤต โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยและเข้มงวดที่สุด

มาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด

นายสุรเดช ยะสวัสดี ชี้แจงว่าหน่วยงานรัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งระบบธนาคารและระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องอาศัยมาตรการเชิงรุกและการเตรียมพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ระดับองค์กร และประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความปลอดภัยสู่ระดับสูงสุด

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การป้องกันภัยไซเบอร์ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีแผนฉุกเฉินที่ชัดเจนสำหรับการรับมือกรณีระบบล่มหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงต้องมีระบบสำรองข้อมูลที่แฮกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงหรือแฮกข้อมูลได้

นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพอาจเจาะระบบผ่านผู้ให้บริการภายนอกหรือซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าทุกแห่งอย่างเคร่งครัด

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แนวคิด Zero Trust จากสถาบัน NIST

นายสุรเดช ยะสวัสดี แนะนำให้ภาครัฐ adopts แนวคิด Zero Trust Security หรือรูปแบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยึดหลัก "อย่าไว้ใจใครโดยอัตโนมัติ และต้องตรวจสอบทุกครั้ง" ตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NIST

แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากระบบความปลอดภัยแบบเดิมที่เชื่อว่าอุปกรณ์หรือผู้ใช้งานที่อยู่ในวงเครือข่ายภายในจะปลอดภัยทั้งหมด โดย Zero Trust มองว่าผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือระบบใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่ายองค์กร ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมด

หลักการสำคัญของ Zero Trust มี 3 ข้อ ได้แก่ 1. ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนและสิทธิ์อย่างชัดเจน โดยตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ อุปกรณ์ และบริบทในการเข้าถึงทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 2. ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือระบบเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงเท่านั้น เพื่อลดความเสียหายหากเกิดการโจมตี และ 3. สมมติว่าโดนเจาะระบบแล้ว ต้องออกแบบระบบป้องกันโดยให้คิดเสมอว่าแฮกเกอร์อาจจะอยู่ในเครือข่ายแล้ว เน้นการแบ่งส่วนเครือข่ายและเข้ารหัสข้อมูลเพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลาม

คำแนะนำประชาชนรับมือระบบล่ม

สำหรับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงส่วนบุคคล นายสุรเดช ยะสวัสดี แนะนำให้มีการกระจายความเสี่ยงทางการเงิน โดยไม่ควรฝากเงินไว้ในธนาคารแห่งเดียว แต่ควรถือเงินฝากกระจายไว้ 2 ถึง 3 ธนาคาร เพื่อความมั่นคงทางการเงิน

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ด้านช่องทางชำระเงินควรเตรียมช่องทางสำรองทั้ง Mobile Banking บัตรเครดิต และบัตรเดบิต ให้ใช้งานได้เสมอ รวมถึงควรมีเงินสดติดตัวหรือสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเป็นเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายประมาณ 72 ชั่วโมง เผื่อกรณีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องชั่วคราว

เตรียมเสบียงและเฝ้าระวังข่าวปลอม

ประชาชนยังจำเป็นต้องสำรองเสบียงและพลังงานฉุกเฉิน กรณีระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคของเมืองขัดข้อง โดยควรเตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำรองไว้ที่บ้านให้พร้อมใช้งาน

ที่สำคัญ นายสุรเดช ยะสวัสดี เน้นย้ำว่าประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการและหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเท่านั้น หลีกเลี่ยงการแห่ถอนเงินสดจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบโดยรวม

การแชร์ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ควรเชื่อมโยงข้อมูลและแชร์ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ เพื่ออัปเดตวิธีป้องกันรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้กับประเทศ

amarintvhd#40 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

สุรเดช ยะสวสدي์ ภัยไซเบอร์ Zero Trust AI ความมั่นคงปลอดภัย ธนาคาร สหรฐอเมรিকা

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