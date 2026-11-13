สุรเดช ยะสวัสดิม urging AI and Zero Trust for Cyber Crisis Preparedness
สุรเดช ยะสวสدي์ แนะรัฐใช้ AI และหลักการ Zero Trust ป้องกันภัยไซเบอร์ระดับวิกฤต พร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเงินสดและเสบียง 72 ชั่วโมงรับมื่อระบบล่ม
นายสุรเดช ยะสวัสดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาเตือนถึง ภัยไซเบอร์ ในระดับวิกฤต โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยและเข้มงวดที่สุด
มาตรการป้องกันภัยไซเบอร์ระดับสูงสุด
นายสุรเดช ยะสวัสดี ชี้แจงว่าหน่วยงานรัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งระบบธนาคารและระบบไฟฟ้า จำเป็นต้องอาศัยมาตรการเชิงรุกและการเตรียมพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ระดับองค์กร และประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความปลอดภัยสู่ระดับสูงสุดAlso readกรมควบคุมโรค ยกระดับเฝ้าระวังสารหนูในแม่น้ำกก สาละวิน และโขง สู่ภาวะตื่นตัว
การป้องกันภัยไซเบอร์ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีแผนฉุกเฉินที่ชัดเจนสำหรับการรับมือกรณีระบบล่มหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงต้องมีระบบสำรองข้อมูลที่แฮกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงหรือแฮกข้อมูลได้
นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพอาจเจาะระบบผ่านผู้ให้บริการภายนอกหรือซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าทุกแห่งอย่างเคร่งครัด
แนวคิด Zero Trust จากสถาบัน NIST
นายสุรเดช ยะสวัสดี แนะนำให้ภาครัฐ adopts แนวคิด Zero Trust Security หรือรูปแบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ยึดหลัก "อย่าไว้ใจใครโดยอัตโนมัติ และต้องตรวจสอบทุกครั้ง" ตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NIST
แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากระบบความปลอดภัยแบบเดิมที่เชื่อว่าอุปกรณ์หรือผู้ใช้งานที่อยู่ในวงเครือข่ายภายในจะปลอดภัยทั้งหมด โดย Zero Trust มองว่าผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือระบบใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเครือข่ายองค์กร ก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมด
หลักการสำคัญของ Zero Trust มี 3 ข้อ ได้แก่ 1. ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนและสิทธิ์อย่างชัดเจน โดยตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ อุปกรณ์ และบริบทในการเข้าถึงทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 2. ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหรือระบบเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงเท่านั้น เพื่อลดความเสียหายหากเกิดการโจมตี และ 3. สมมติว่าโดนเจาะระบบแล้ว ต้องออกแบบระบบป้องกันโดยให้คิดเสมอว่าแฮกเกอร์อาจจะอยู่ในเครือข่ายแล้ว เน้นการแบ่งส่วนเครือข่ายและเข้ารหัสข้อมูลเพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลาม
คำแนะนำประชาชนรับมือระบบล่ม
สำหรับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงส่วนบุคคล นายสุรเดช ยะสวัสดี แนะนำให้มีการกระจายความเสี่ยงทางการเงิน โดยไม่ควรฝากเงินไว้ในธนาคารแห่งเดียว แต่ควรถือเงินฝากกระจายไว้ 2 ถึง 3 ธนาคาร เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ด้านช่องทางชำระเงินควรเตรียมช่องทางสำรองทั้ง Mobile Banking บัตรเครดิต และบัตรเดบิต ให้ใช้งานได้เสมอ รวมถึงควรมีเงินสดติดตัวหรือสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเป็นเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายประมาณ 72 ชั่วโมง เผื่อกรณีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องชั่วคราว
เตรียมเสบียงและเฝ้าระวังข่าวปลอม
ประชาชนยังจำเป็นต้องสำรองเสบียงและพลังงานฉุกเฉิน กรณีระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคของเมืองขัดข้อง โดยควรเตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำรองไว้ที่บ้านให้พร้อมใช้งาน
ที่สำคัญ นายสุรเดช ยะสวัสดี เน้นย้ำว่าประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการและหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเท่านั้น หลีกเลี่ยงการแห่ถอนเงินสดจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบโดยรวม
การแชร์ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ควรเชื่อมโยงข้อมูลและแชร์ข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ เพื่ออัปเดตวิธีป้องกันรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้กับประเทศ
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