สุรเดชหนุนแก้รธน.ตั้งส.ส.ร.เลือกตั้ง ลดอำนาจสว. เสนอยกเลิกสส.เขตใช้ปาร์ตี้ลิสต์ ปราบคอร์รัปชัน

นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีตส.ส. และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นด้วยกับการตั้งส.ส.ร.จากการเลือกตั้งทั่วประเทศ ลดอำนาจสว.ในการตั้งองค์กรอิสระ ให้ตุลาการเลือกแทน แต่คงอำนาจถอดถอน พร้อมเสนอให้ยกเลิกสส.เขต ใช้ระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเพื่อลดอิทธิพลบ้านใหญ่และนายทุน และให้ครม.มีนายกฯคนเดียวที่เป็นสส. ที่เหลือเป็นคนนอกที่มีความรู้ความสามารถ
นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ นัก การเมือง อิสระ อดีตสมาชิก วุฒิสภา สส.
และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขเนื่องจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีจุดอ่อนหลายประการที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสามารถปราบคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรม การทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่กระจายตัวทั่วทุกพื้นที่และทุกระดับชั้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าและผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น นายสุรเดชเสนอให้จัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.
ส. ร.
) จากการเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนและมีกลไกปราบคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการแก้ไของค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร สำหรับวุฒิสภานั้นควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ไม่ใช่มาจากกลุ่มวิชาชีพเช่นในปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มวิชาชีพจะได้เฉพาะคนในกลุ่มของตน และวุฒิการศึกษาของ สว.
ชุดใหม่ไม่มีกำหนดขั้นต่ำทำให้ใครก็เป็นได้ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี 40 ที่กำหนดว่าต้องจบปริญญาตรีและมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้แต่ละคนทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ แม้การพิจารณากฎหมายจะใช้เวลานานแต่ได้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง แต่ถ้า สว.
มาจากกลุ่มเดียวกันหรือมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังก็จะฮั้วกันและเขียนกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือพรรคการเมือง นอกจากนี้ นายสุรเดชไม่เห็นด้วยที่ สว.
เข้ามาเกี่ยวข้องในการตั้งองค์กรอิสระ เพราะถ้ามีกลุ่มหรือพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังก็จะเลือกคนของตัวเอง แม้บุคคลอื่นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ตาม เขาจึงเสนอให้สถาบันตุลาการหรือศาลทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลในองค์กรอิสระ เนื่องจากเป็นกระบวนการยุติธรรมสูงสุดที่มีความเป็นกลางและไว้วางใจได้ ส่วนวุฒิสภาควรมีหน้าที่ถ่วงดุลและอำนาจถอดถอนเท่านั้น ในส่วนของสส.
นายสุรเดชเสนอให้ยกเลิกระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและใช้ระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด เพื่อลดอิทธิพลของบ้านใหญ่และนายทุนที่ครอบงำการเมืองท้องถิ่น โดยบ้านใหญ่มีเครือข่ายในแต่ละจังหวัดเพื่อโน้มน้าวประชาชนและพรรคการเมืองมักดึงบ้านใหญ่มาเพื่อชนะเลือกตั้งแล้วแบ่งผลประโยชน์กัน หากยกเลิกสส.
เขตจะทำให้งบประมาณกระจายทั่วประเทศไม่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ที่รัฐบาลได้คะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องการดูแลพื้นที่นั้นมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในพื้นที่อยู่แล้ว และสส.
ที่มีความสามารถก็สามารถลงสมัครในตำแหน่งท้องถิ่นหรือยกระดับเป็นสส. บัญชีรายชื่อในพรรคการเมืองได้ นายสุรเดชยังเสนอให้ปรับองค์ประกอบคณะรัฐมนตรี โดยให้มีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่เป็นสส.
(ส่วนใหญ่เป็นบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว) ส่วนรัฐมนตรีอื่นๆ ทั้งหมดควรเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ประจักษ์ชัด เพื่อป้องกันการแย่งชิงตำแหน่ง การซื้อขายตำแหน่ง หรือการรวมสส. เพื่อต่อรองตำแหน่ง ซึ่งทำให้ไม่ได้ผู้มีความสามารถจริงๆ การตั้งคนนอกที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในสังคมจะช่วยให้การทำงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ และสส.
จะไม่สามารถบีบบังคับบุคคลเหล่านี้ได้ แนวทางนี้จะช่วยสกัดระบบนายทุนและการซื้อเสียงในพื้นที่เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภา
แก้รัฐธรรมนูญ ส.ส.ร. วุฒิสภา ปราบคอร์รัปชัน บัญชีรายชื่อ