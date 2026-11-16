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สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสั่งตรวจสารหนูในน้ำแม่สายเกินมาตรฐาน25เท่า

nnanews#64 in ประเทศไทย
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสั่งตรวจสารหนูในน้ำแม่สายเกินมาตรฐาน25เท่า
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ · สารหนู · แม่น้ำสาย
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รมว.เกษตรและสหกรณ์สั่ง3กรมเร่งตรวจสอบสารหนูในแม่น้ำสาย เชียงราย พบค่าปนเปื้อนสูงถึง25เท่าของมาตรฐาน ห่วงกระทบห่วงโซ่อาหารและเกษตรกร

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลังพบข้อมูลว่าปริมาณ สารหนู ใน แม่น้ำสาย จังหวัด เชียงราย มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำสูงถึง 25 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ผลตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐาน25เท่า

สถานการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์สารคัดกรองเบื้องต้นระบุชัดเจนว่า ปริมาณสารหนูปนเปื้อนในน้ำมีค่าสูงถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จะพบว่าค่าที่ตรวจพบนั้นสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 25 เท่าพอดี ความเป็นมาของตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

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คำสั่งแต่งตั้ง3กรมตรวจสอบห่วงโซ่อาหาร

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ลงมือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทันที โดยภารกิจหลักของทั้ง 3 กรมคือการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากแม่น้ำสายเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและแหล่งอาชีพของชาวบ้านในอำเภอแม่สาย ซึ่งหากมีการปนเปื้อนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ

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ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำระบบ "ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร" มาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยยืนยันได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ ป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีสารปนเปื้อนแพร่กระจายสู่ตลาดทั่วไป ซึ่ง此举ถือเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สารหนู แม่น้ำสาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว เชียงราย

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