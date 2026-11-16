สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสั่งตรวจสารหนูในน้ำแม่สายเกินมาตรฐาน25เท่า
รมว.เกษตรและสหกรณ์สั่ง3กรมเร่งตรวจสอบสารหนูในแม่น้ำสาย เชียงราย พบค่าปนเปื้อนสูงถึง25เท่าของมาตรฐาน ห่วงกระทบห่วงโซ่อาหารและเกษตรกร
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลังพบข้อมูลว่าปริมาณ สารหนู ใน แม่น้ำสาย จังหวัด เชียงราย มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำสูงถึง 25 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ผลตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐาน25เท่า
สถานการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 บริเวณจุดตรวจวัดบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิเคราะห์สารคัดกรองเบื้องต้นระบุชัดเจนว่า ปริมาณสารหนูปนเปื้อนในน้ำมีค่าสูงถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดค่าไว้ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร จะพบว่าค่าที่ตรวจพบนั้นสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 25 เท่าพอดี ความเป็นมาของตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนAlso readพาณิชย์ปูทางตลาดพืช 3 หัว ดึงเอกชนรับซื้อเบื้องต้น 10,950 ตัน
คำสั่งแต่งตั้ง3กรมตรวจสอบห่วงโซ่อาหาร
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ลงมือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทันที โดยภารกิจหลักของทั้ง 3 กรมคือการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากแม่น้ำสายเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและแหล่งอาชีพของชาวบ้านในอำเภอแม่สาย ซึ่งหากมีการปนเปื้อนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรสำคัญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำระบบ "ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร" มาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยยืนยันได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ ป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีสารปนเปื้อนแพร่กระจายสู่ตลาดทั่วไป ซึ่ง此举ถือเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics