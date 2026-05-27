สุริยะ บอก ใจเกินร้อย สุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้ว พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อเกษตรกรต่อเนื่อง

นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงปัญหาด้านสุขภาพว่าความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ เต็มร้อยพร้อมทำงานเต็มที่และขอบคุณที่สังคมให้ความสนใจถึงสุขภาพ ของตนภายหลังหลังจากมีอาการอ่อนเพลียในขณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา "ขณะนี้สุขภาพถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้ว และได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้ว ซึ่งสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้น และผมต้องขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคม ขณะนี้หายดีขึ้นแล้วพร้อมจะเดินหน้าตั้งใจทำงานเพื่อ เกษตรกร ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป" นาย สุริยะ กล่าว นาย สุริยะ บอกอีกว่าในส่วนแนวทางการช่วยเหลือเกษตรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นั้นล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแล เกษตรกร โดยเฉพาะ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่กำลังเริ่มสู่ฤดูกาลผลิตแล้ว ทั้งนี้ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ( นบข .
) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมฯ ให้พิจารณาดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้าน รวมไปถึง 3 มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท แก่เกษตรกรที่ตกค้าง สำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 ราย วงเงินกว่า 1700 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจะมีการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรัง ที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2000 บาทรายละไม่เกิน 20 ไร่ และ มาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ย ผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ 200 บาทจำนวน 20 ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่อีกด้ว
