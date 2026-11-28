สุพรรณบุรีตรวจสอบกากฝุ่นดำถมวัดหน่อสุวรรณเบื้องต้นไม่พบสารอันตราย
จังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านร้องเรียนพบกากฝุ่นสีดำถูกนำไปถมหลังวัดหน่อสุวรรณ ผลตรวจเบื้องต้นยังไม่พบสารเคมีอันตราย แต่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินมาตรการตรวจสอบเร่งด่วนหลังจากประชาชนในชุมชนร้องเรียนพบการนำกากฝุ่นสีดำมาถมพื้นที่บริเวณด้านหลัง วัดหน่อสุวรรณ หมู่ 3 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสร้างความหวาดระแวงว่าวัสดุเหล่านี้อาจปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ
นายพิริยะ ฉันทะดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยมีการบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของกากขี้เถ้าดังกล่าวให้รวดเร็วที่สุดAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นไม่พบสารอันตราย
ผลการตรวจสอบตัวอย่างกากขี้เถ้าจากห้องปฏิบัติการพบว่า ค่าที่ตรวจวิเคราะห์ไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผลการตรวจนี้ชี้ว่ากากวัสดุที่นำมาถมดินอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด
นอกจากผลการวิเคราะห์กากขี้เถ้าแล้ว สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) ยังได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบวัดหน่อสุวรรณ ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทำให้เบื้องต้นมั่นใจได้ว่ายังไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีรั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและระบบนิเวศโดยรอบพื้นที่
แหล่งที่มาซากกากขี้เถ้ายังไม่สามารถระบุตัวตนได้
อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นไม่ได้เป็นการรับรองหรือยืนยันว่าการนำวัสดุดังกล่าวมาถมพื้นที่เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐอย่างเหมาะสม เนื่องจากยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้ นายธนพล สังขพันธุ์ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงว่ามีการนำกากขี้เถ้ามาถมในพื้นที่ลุ่มด้านหลังวัดจริง แต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้กระทำผิดได้ทันที
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตัวอย่างกากขี้เถ้าส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อรอกระบวนการทางกฎหมาย
แนวทางการกำจัดและสืบสวนสอบสวนต่อเนื่อง
ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกากขี้เถ้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุมาถมพื้นที่ ตลอดจนตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีระบุว่าจำเป็นต้องส่งขี้เถ้าไปตรวจสอบหาแหล่งที่มาเพิ่มเติมเพื่อนำไปตรวจยังห้องปฏิบัติการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ส่งน้ำและดินบริเวณใกล้เคียงไปตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันความปลอดัยของพื้นที่อย่างครบถ้วน ส่วนด้านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมตรวจสอบฝุ่นดังกล่าวด้วยและจะเร่งดำเนินการขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนแก่ประชาชนในตำบลโคกโคเฒ่า
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