สุนัขจรจัดบุกฟาร์ม วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม คร่าชีวิตสัตว์ปีกกว่า 60 ตัว
สุนัขจรจัดบุกพังกรงในฟาร์ม วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม ทำให้ไก่ซิลกี้ ไก่ต๊อก และเป็ด เสียชีวิตกว่า 60 ชีวิต เจ้าของระบุเลี้ยงมานานกว่า 9 ปี กำลังตรวจสอบจุดเข้าของสุนัข
เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นเมื่อ สุนัขจรจัด บุกเข้าไปยังบริเวณฟาร์ม วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม (Viva Foresta Farm) สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกิจการและทำให้สัตว์ปีกจำนวนกว่า 60 ชีวิตต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนา แม้สัตว์เหล่านี้จะถูกดูแลและเลี้ยงดูอยู่ภายในกรงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกักขังและป้องกันอย่างเข้มงวดก็ตาม
รายละเอียดเหตุการณ์และสัตว์ที่เสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายงานจากเพจเฟซบุ๊ก วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม (Viva Foresta Farm) ที่เผยแพร่ภาพความเสียหายภายในฟาร์มเพื่อสะท้อนความสูญเสียที่เกิดขึ้น เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อสุนัขจรจัดหลายตัวได้พังกรงสัตว์เข้าไปได้สำเร็จ ส่งผลให้สัตว์ปีกภายในกรงเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วย ไก่ซิลกี้ ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่ต๊อก และเป็ด ถูกสุนัขทำร้ายจนเสียชีวิตสะสมรวมกันมากกว่า 60 ตัวAlso read5 ฟีเจอร์กล้อง vivo X500 Series ถ่ายเวทีและวิดีโอ 4K
เจ้าของฟาร์มระบุว่า สัตว์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป แต่เป็นสัตว์ที่ได้อยู่กับฟาร์มมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นวันแรก ซึ่งบางตัวเช่น ไก่ซิลกี้ มีอายุการเลี้ยงดูมากว่า 9 ปี สัตว์เหล่านี้มีพฤติกรรมน่ารัก ชอบวิ่งอ้อนลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มาเยือน แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงด้วยความเจ็บปวดจากการถูกโจมตีโดยสุนัขจรจัดที่บุกรุกเข้ามา
ปฏิกิริยาของม้าแคระและมาตรการตรวจสอบ
ในระหว่างการบุกเข้าโจมตี สุนัขจรจัดได้พยายามเข้าทำร้ายม้าแคระที่เลี้ยงไว้ภายในฟาร์มเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ม้าแคระได้ต่อสู้กลับจนสามารถขับไล่สุนัขเหล่านั้นให้หนีไปได้ ก่อนที่สุนัขจะหันไปทำร้ายสัตว์ปีกที่อ่อนแอกว่าแทน ซึ่ง โชคดีที่ม้าแคระไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณการต่อสู้ของสัตว์บางชนิดเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
เจ้าของฟาร์มระบุว่า กำลังดำเนินการหาจุดเข้าของสุนัขจรจัดอย่างเร่งด่วนว่าเข้ามาทางจุดใดของรั้วฟาร์ม ทั้งที่บริเวณฟาร์มมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายและคนแปลกหน้า การบุกรุกครั้งนี้สะท้อนถึงช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยของพื้นที่ฟาร์ม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนในอนาคต
ผลกระทบทางธุรกิจและกำลังใจจากสาธารณะ
เหตุการณ์นี้มีผลกระทบทางจิตใจต่อเจ้าของฟาร์มอย่างรุนแรง เนื่องจากสัตว์เหล่านี้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวที่เลี้ยงดูมานานหลายปี เจ้าของฟาร์มแสดงความเสียใจและสงสารสัตว์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไก่ซิลกี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟาร์มตั้งแต่วันแรกหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพื่อแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้เจ้าของฟาร์มผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ลูกค้าประจำของฟาร์มต่างรู้สึกสงสารสัตว์เหล่านี้ โดยเฉพาะ ไก่ซิลกี้ ที่เป็นที่รักใคร่ของผู้คน การสูญเสียครั้งนี้อาจส่งผลต่อความนิยมของฟาร์มในระยะสั้น เนื่องจากลูกค้าบางส่วนอาจรู้สึกสะเทือนใจกับข่าวข่าวนี้ อย่างไรก็ตาม กระแสกำลังใจจากสังคมแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพสัตว์และกิจการฟาร์มแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
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