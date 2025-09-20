สุดเศร้า! เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนมรณภาพ จมน้ำเสียชีวิต ญาติโยมเศร้าโศก

เกิดเหตุเศร้าสลด! พระปลัดชานนท์ เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน จ.ตราด พบร่างจมน้ำเสียชีวิต ญาติโยมและลูกศิษย์ต่างร่ำไห้อาลัยกับการจากไป
ความ เศร้าโศก ปกคลุม วัดวังตะเคียน หลังพบร่างพระปลัดชานนท์ ธมฺมทีโป เจ้าอาวาส จมน้ำ เสียชีวิต สร้างความเสียใจให้กับญาติโยมและลูกศิษย์เป็นอย่างมาก เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ณ วัดวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด หน่วย กู้ภัย สว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิงได้รับแจ้งเหตุพระปลัดชานนท์หายตัวไปจากวัด หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าห้องกุฏิของท่านถูกล็อค จึงมีการค้นหาบริเวณสวนผลไม้หลังวัด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่าน เจ้าอาวาส มักจะไปทำสวนในช่วงเย็น
จากการตรวจสอบพบร่องรอยเท้าที่บ่งชี้ว่ามีการลื่นไถลลงไปในสระน้ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังค้นหาอย่างเร่งด่วน\การค้นหาดำเนินไปท่ามกลางความวิตกกังวลของชาวบ้านและพระลูกวัดจำนวนมาก บริเวณสระน้ำซึ่งมีระดับน้ำสูงขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกลงมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้ชุดประดาน้ำทำการค้นหาอย่างละเอียด โดยมีการนำรถแม็คโครมาขุดพนังกั้นสระเพื่อลดระดับน้ำและอำนวยความสะดวกในการค้นหา ระหว่างการค้นหา เจ้าหน้าที่พบถุงยาเส้นซึ่งเป็นของเจ้าอาวาสลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ยืนยันว่าท่านสูบยาเส้นเป็นประจำและมีจำนวนมากในถุง นายนรินทร์ ผ่องศรี อาสากู้ภัยและชาวบ้านวังตะเคียนได้เล่าถึงความอาลัยต่อเจ้าอาวาสผู้เป็นพระนักพัฒนาและยังหนุ่ม โดยระบุว่าท่านมีอายุเพียง 34-35 ปี และมักจะมีอาการหน้ามืดเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุท่านได้พบกับชาย 3-5 คนที่สวนผลไม้ หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น หลังจากการปล่อยน้ำออกจากสระได้ระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำได้กลับลงทำการค้นหาอีกครั้ง และพบร่างของท่านเจ้าอาวาสจมอยู่ในสระน้ำในที่สุด คาดว่าท่านอาจจะเกิดอาการเป็นลมและตกลงไปในสระน้ำ\การพบร่างของพระปลัดชานนท์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยเฉพาะโยมแม่ของท่านที่เดินทางมาถึงวัดเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิต ญาติโยมและลูกศิษย์ต่างร่ำไห้ด้วยความอาลัยถึงการจากไปของท่านเจ้าอาวาสที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดและชุมชน พระภิกษุสงฆ์จากวัดวังตะเคียนและวัดใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระปลัดชานนท์ ในเวลาต่อมา ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้พนักงานสอบสวน สภ.เขาสมิง และแพทย์จากโรงพยาบาลเขาสมิงเดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อชันสูตรศพและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับวัดวังตะเคียนและชุมชนวังตะเคียนอย่างไม่อาจประเมินค่าได
เจ้าอาวาส วัดวังตะเคียน เสียชีวิต จมน้ำ ตราด กู้ภัย พระสงฆ์ เศร้าโศก