สุดเศร้า! 'สมญา ยอดหญิง' นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

วงการเพลงลูกทุ่งไทยเศร้าสูญเสีย 'สมญา ยอดหญิง' นักร้องลูกทุ่งมากความสามารถ ด้วยสาเหตุจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เพจสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแจ้งข่าวร้าย พร้อมรายละเอียดพิธีรดน้ำศพและฌาปนกิจ
วงการเพลงลูกทุ่งไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้งกับการจากไปของ ธนิสร สวัสดิ์สันติสุข หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สมญา ยอดหญิง นักร้องลูกทุ่ง มากความสามารถ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่อยู่ในใจของแฟนเพลงมาอย่างยาวนาน ข่าวการ เสียชีวิต ของเธอสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งแก่คนในวงการและผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเพลงของเธอ เพจสมาคม นักร้องลูกทุ่ง แห่งประเทศไทยได้แจ้งข่าวร้ายนี้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยระบุว่า สมญา ยอดหญิง ได้ เสียชีวิต ลงด้วยสาเหตุจาก โรคเส้นเลือดในสมองตีบ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ทิ้งไว้ซึ่งความอาลัยและผลงานเพลงอันเป็นอมตะ สมญา ยอดหญิง เป็น นักร้องลูกทุ่ง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งน้ำเสียงที่ทรงพลังและเนื้อหาเพลงที่สะท้อนชีวิตความเป็นจริง ทำให้เธอเป็นที่รักและชื่นชมของแฟนเพลงทุกเพศทุกวัย เธอมีผลงานเพลงฮิตมากมายที่ยังคงเป็นที่รู้จักและถูกเปิดฟังอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน อาทิเพลง เมียไม่มีทำไมไม่มา, เสียงครวญจากเจแปน, แช่งให้ตาย และเพลงอื่นๆ อีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอ การจากไปของเธอจึงเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้น แต่ สมญา ยอดหญิง ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่มีฝีมือ และเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นกันเอง ทำให้เธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้คนรอบข้างเสมอมา พิธีรดน้ำศพของ สมญา ยอดหญิง จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
ที่ศาลาวัดแจ้ง อำเภอดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพต่อเนื่องกันไปถึงวันที่ 26 เมษายน 2569 และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ เมรุวัดแจ้ง อำเภอดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและครอบครัวขอเชิญชวนผู้ที่เคารพรักและชื่นชมผลงานของ สมญา ยอดหญิง ร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติ การจากไปของเธอเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ แต่ชื่อเสียงและผลงานเพลงของเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงตลอดไป สมญา ยอดหญิง จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องรุ่นหลัง และเป็นตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งไทยตลอดกาล ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจากไปของเธอในครั้งนี
