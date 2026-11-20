สุดารัตน์เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วนจัดการสารพิษข้ามชาติ
คุณหญิงสุดารัตน์เสนอ 5 มาตรการรับมือสารพิษจากเหมืองเมียนมาและขยะนำเข้า จี้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมปกป้องสุขภาพประชาชน
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการปัญหาสารพิษที่คุกคามสุขภาพของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยระบุว่าการปนเปื้อนจากเหมืองแร่ในเมียนมาและการลักลอบนำเข้าขยะอันตรายจากต่างประเทศกำลังส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำ ดิน และห่วงโซ่อาหาร
สารพิษจากเหมืองแร่และขยะนำเข้าคุกคามสุขภาพ
คุณหญิงสุดารัตน์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับวิกฤตมลพิษที่อาจเกิดจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา ตลอดจนการลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมและขยะอันตรายจากต่างประเทศเข้ามากำจัดในประเทศไทย ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
ห้ามาตรการเร่งด่วนรับมือวิกฤตมลพิษข้ามพรมแดน
คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเจรจาจีนเพื่อจัดการต้นตอสารพิษจากเหมือง การปราบปรามโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมาย การสกัดกั้นการนำเข้าขยะพิษ การควบคุมผลผลิตทางการเกษตรที่ปนเปื้อน และมาตรการเยียวยาประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ
ประสานจีนปราบโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายทันที
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า รัฐบาลควรเร่งประสานงานกับรัฐบาลจีนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาและควบคุมกิจกรรมการทำเหมืองแร่ในเมียนมาที่อาจเป็นสาเหตุของการปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า 3,000 แห่ง โดยหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือปล่อยสารพิษต้องสั่งปิดทันทีตาม พ.ร.บ.โรงงาน
ผลผลิตเกษตรปนเปื้อนต้องเยียวยาพื้นที่เสี่ยงทันที
นอกจากการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษแล้ว คุณหญิงสุดารัตน์ ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมผลผลิตทางการเกษตรที่อาจปนเปื้อนสารพิษ และจัดตั้งกองทุนเยียวยาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงสิทธิในการฟื้นฟูสุขภาพและวิถีชีวิตได้อย่างทันท่วงที
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics