สุดสัปดาห์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569

เกมประชันนโยบายและคะแนนนิยมของแชมป์เก่าอย่าง "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ที่ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในทุกสำนักโพลอย่างเหนียวแน่น แต่แล้ว สมรภูมิเสาชิงช้าก็มีมาต่อเนื่อง เกิดอาการสั่นสะเทือนระดับ 8 ริกเตอร์ทันที เมื่อสปอตไลต์ถูกสาดส่องไปยังข้อกล่าวหาฉาวโฉ่ในแวดวงข้าราชการ กทม.
สุดสัปดาห์แห่งการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569 นอกเหนือจากเกมประชันนโยบายและคะแนนนิยมของแชมป์เก่าอย่าง " ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ที่ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในทุกสำนักโพลอย่างเหนียวแน่น แต่แล้ว สมรภูมิเสาชิงช้าก็มีมาต่อเนื่อง เกิดอาการสั่นสะเทือนระดับ 8 ริกเตอร์ทันที เมื่อสปอตไลต์ถูกสาดส่องไปยังข้อกล่าวหาฉาวโฉ่ในแวดวงข้าราชการ กทม.
ลามไปถึงการตั้งคำถามต่อความสุจริตโปร่งใสของตัวเต็งอันดับหนึ่ง หลังถูกพรรคการเมืองคู่แข่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดโปงสิ่งที่เรียกว่า "ระบอบอากง" เชื่อมโยงเครือข่ายคอนเนกชันสถาบันการศึกษาดัง และเม็ดเงินทุจริตตั๋ว ผอ. เขต สูงถึง 4 ล้านบาท วันนี้ (6 มิถุนายน 2569) "คริส โปตระนันทน์" สส.
บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ ได้แถลงเปิดปฏิบัติการ "ทุบระบอบอากง" กางผังแฉขบวนการที่ถูกอ้างว่าเป็น "ผังทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอย" โดย "คริส" ระบุว่า ระบอบนี้มี "อากง" ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองที่ "ชัชชาติ" แต่งตั้ง ทำหน้าที่เป็น "ผู้ว่าฯ เงา" คอยรันงาน กทม. อยู่เบื้องหลัง และมีอดีต ผอ.
เขต อักษรย่อ "ปร.
" ทำหน้าที่เป็นมือขวาคอยเรียกผู้ช่วยเขตไปเจรจาซื้อขายตำแหน่ง ผอ. เขต ในราคา 4 ล้านบาท ณ เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร ใครไม่จ่าย... ก็ไม่ได้ขึ้น "คริส" ยังระบุว่า ระบอบอากงนี้ถือเป็นหนึ่งใน "จุฬาคอนเนกชัน" ของ "ชัชชาติ" ที่เกาะกิน กทม.
ตั้งแต่ฝ่ายเทศกิจรีดส่วยแผงลอยและต่างชาติ ฝ่ายโยธาฯ แกล้งเตะถ่วงใบอนุญาตตึกใหญ่เพื่อเรียกเงินใต้โต๊ะใบละเกือบแสนบาท ทำรายได้เขตละ 10 ล้านต่อปี ไปจนถึงฝ่ายรักษาฯ ที่นำรถดูดส้วมและรถขยะหลวงไปรับงานนอกแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว "คริส" บอกอีกว่า ระบอบอากงกินใบอนุญาต และไม่ใช่กินใบอนุญาตอย่างเดียว กินขี้ด้วย กินรถดูดส้วม กินต้นไม้ กินรถขนขยะ แล้วท่านชัชชาติจะถือตัวเองเป็นพระ จะบริสุทธิ์คนเดียวใน กทม.
แล้วให้พวกเราเลือกท่าน แล้วยังมีระบอบเงาอยู่ข้างหลัง มันไม่ใช่ จึงขอเรียกร้องให้ท่านชัชชาติกล้าประกาศจัดการระบบอากง อย่าทำตัวเหมือนบ้านใหญ
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คริส โปตระนันทน์ ระบอบอากง จุฬาคอนเนกชัน
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