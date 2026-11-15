สุชาติ ชมกลิ่น นำทีมไทยร่วม COP31 ผลักดันเป้าหมายสภาพภูมิอากาศระดับโลก
นายสุชาติ ชมกลิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะไทยเข้าร่วมการประชุม COP31 ที่ตุรกี เพื่อเจรจาเงินสนับสนุนและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ
นาย สุชาติ ชมกลิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 31 หรือ COP31 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2569 ณ เมืองอันตัลยา สาธารณรัฐ ตุรกี โดยมีนางรวีวรรณ ภู่รีเดช ปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะด้วย
เป้าหมายการเงินและการปรับตัวสภาพภูมิอากาศ
นายสุชาติ ชมกลิน เน้นย้ำว่าการประชุม COP31 เป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันให้ประชาคมโลกเปลี่ยนผ่านจากคำมั่นและนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างทันการณ์Also read“สุชาติ” นำทีมไทยลุยเวที COP31 เร่งขับเคลื่อนเป้าหมายลดโลกร้อน รับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
คณะผู้แทนไทยได้กำชับให้ติดตามการเจรจาสนับสนุนทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเป้าหมายการระดมทุนด้านสภาพภูมิอากาศให้ได้ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2035 พร้อมทั้งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปรับตัว เพื่อให้อประเทศกำลังพัฒนาสามารถนำทรัพยากรและเทคโนโลยีไปรับมือกับภัยพิบัติและลดความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมและพลังงานสะอาด
นอกจากด้านเงินทุนแล้ว การประชุมยังมุ่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just Transition) โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปล่อยก๊าซมีเทน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
รวมถึงสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายด้านการปรับตัวระดับโลก (Global Goal on Adaptation: GGA) ให้อเกิดแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในด้านนางรวีวรรณ ภู่รีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเสริมว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ
การอนุรักษ์ป่าไม้และเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน
นางรวีวรรณ ภู่รีเดช ระบุว่า กระทรวงฯ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและความมั่นคงด้านน้ำใต้ดิน ตลอดจนการส่งเสริมเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) และการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของประชาชนและชุมชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
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